W serialu "She-Hulk" zadebiutuje Red Hulk?

Już niedługo w filmowo-serialowym uniwersum Marvela zaroi się od Hulków. Wraz z premierą serialudo zielonego Bruce'a Bannera dołączy zielona Jennifer Walters. Ale na tym nie koniec - zarówno naładowanych promieniowaniem gamma supersiłaczy, jak i... kolorów.Według najnowszej pogłoski w opowiadającym o przygodach She-Hulk serialu platformy Disney+ pojawi się Red Hulk.W komiksach miano czerwonego Hulka przyjęły dotychczas dwie osoby. Pierwszą był generał Thaddeus "Thunderbolt" Ross, w którego w filmach Marvel wciela się zwyczajowo William Hurt . Drugim Red Hulkiem był niejaki Robert Maverick, również oficer armii Stanów Zjednoczonych.Red Hulk posiada zbliżone umiejętności do klasycznego, zielonego Hulka. Potrafi też wchłaniać promieniowanie i czerpać z niego dodatkową moc. W przeciwieństwie do Bannera nie staje się silniejszy, kiedy bardziej się złości - emituje wówczas jedynie więcej ciepła. Hurta w roli Rossa zobaczymy w. Możliwe również, że aktor pojawi się w serialu. Czy to on stanie się Czerwonym Hulkiem w? Zobaczymy. Showrunnerką serialu jest Jessica Gao . Na razie nie ujawniono daty premiery.