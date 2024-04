Dziś ruszył Timeless Film Festival. Oto 10 filmów, które trzeba (po)znać

Nakręcone w 1970 roku " Ucho " okazało się filmem zbyt odważnym i niebezpiecznym dla ówczesnego czechosłowackiego reżimu. Reżyser Karel Kachyňa opowiada w nim o jednej nocy z życia pewnego małżeństwa. On to wysoki urzędnik partyjny, ona – córka właściciela baru. Podczas powrotu do domu z partyjnego rauszu zaczynają podejrzewać, że ktoś ich podsłuchuje i zbiera na nich obciążające dowody. A może to tylko zwykła paranoja? A może to cały kraj pogrążony jest w zbiorowej schizofrenii? Za stawianie takich właśnie pytań " Ucho " trafiło na półkę na 20 lat, a swojej premiery doczekało się dopiero w 1990 roku. I z miejsca stanęło do walki o Złotą Palmę w Cannes. Festiwal Timeless to jedna z niewielu okazji, by widownia mogła się zapoznać z tym historycznym dziełem.