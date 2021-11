WIDEO: "Voir", czyli list miłosny Davida Finchera do kina

David Fincher kontynuuje współpracę z platformą Netflix



W sieci zadebiutował zwiastun dokumentalnego cyklu " Voir ", którego współautorem jest David Fincher , twórca takich klasyków jak " Siedem ", " Podziemny krąg " i " Social Network ". Voir " to kolekcja esejów wizualnych. Miłośnicy kina analizują ujęcia, które ich zachwyciły, zaskoczyły, zmusiły do myślenia i na zawsze zmieniły sposób, w jaki postrzegają świat. Każdy odcinek przypomina widzom, dlaczego X muza zajmuje szczególne miejsce w naszym życiu. Fincher jest producentem wykonawczym przedsięwzięcia. Razem z nim nad produkcją czuwa David Prior , reżyser filmu " The Empty Man ". Serial zadebiutuje podczas festiwalu AFI Fest, który odbywa się aktualnie w Los Angeles. Następnie projekt pojawi się na platformie Netflix - jego premierę zaplanowano na 6 grudnia. Voir " to kolejny wspólny projekt Netfliksa i Finchera . W listopadzie ubiegłego roku reżyser podpisał z platformą streamingową 4-letni kontrakt na wyłączność. Pierwszym zrealizowanym w ramach umowy dziełem był oscarowy " Mank ". Twórca " Zaginionej dziewczyny " przyznał, iż czuł się wyczerpany po nakręceniu dwóch sezonów serialu " Mindhunter ". Podczas spotkania z szefostwem Netfliksa powiedział:Aktualnie Fincher przygotowuje dla platformy dreszczowiec "The Killer". Tytułowy bohater to grany przez Michaela Fassbendera bezwzględny zabójca na zlecenie żyjący w świecie, w którym zatarła się granica między dobrem a złem. Nękany przez wyrzuty sumienia mężczyzna przeżywa kryzys emocjonalny.