WIDEO: Nicole Kidman w ekranizacji "Nie chciałaś wiedzieć"

HBO zaprezentowało pierwszy zwiastun serialu. Wy możecie go obejrzeć poniżej:Serial jest ekranizacją powieści Jean Hanff Korelitz wydanej w Polsce pod tytułem "Nie chciałaś wiedzieć". Grace (Nicole Kidman), spełniona żona i matka, ma wspaniałe życie. Jest cenioną terapeutką. Wkrótce ma ukazać się jej książka, w której namawia kobiety, by zaczęły ufać swojej intuicji i kierowały się głosem rozsądku w doborze partnerów. Wierzy w to, że pierwsze wrażenie jest nieomylne. Nieoczekiwanie jej życie rozpada się na kawałki. Mąż przepada bez wieści, a nowa znajoma Grace zostaje zamordowana. Policja puka do jej drzwi. Niebawem terapeutka dokonuje serii przerażających odkryć. Okazuje się, że żyła w świecie iluzji i kłamstw. Zdruzgotana tym, jak daleko rozminęła się z własną teorią, musi zbudować swój świat na nowo.Twórcą serialu jest David E. Kelley ("Wielkie kłamstewka"). W obsadzie obok Kidman pojawią się: Hugh Grant (mąż) i Donald Sutherland (ojciec).