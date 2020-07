WIDEO: Zobaczcie zapowiedź serialu z Hilary Swank

Netflix ogłasza nowy serial pt. " Rozłąka ". Produkcja z Hilary Swank w roli astronautki zadebiutuje w serwisie już 4 września! Zobaczcie pierwszą zapowiedź wideo:Stworzony przez Andrew Hinderakera i wyprodukowany przez Jasona Katimsa ("Friday Night Lights") serial Netflix " Rozłąka " to nakręcony z rozmachem wzruszający dramat o nadziei, człowieczeństwie i poświęceniach, jakie trzeba ponieść, by osiągnąć to, co wydaje się niemożliwe. Amerykańska astronautka, Emma Green ( Hilary Swank ), dołącza do niebezpiecznej wyprawy na Marsa jako dowódca międzynarodowej załogi. Na Ziemi zostawia męża ( Josh Charles ) i nastoletnią córkę ( Talitha Bateman ), którzy akurat bardzo jej potrzebują. Podróż w kosmos staje się coraz bardziej wymagająca, a relacje między członkami załogi i ich rodzinami — coraz bardziej skomplikowane. Rozłąka " to opowieść o tym, że czasami, aby sięgnąć gwiazd, trzeba zapomnieć o życiu. Producentami wykonawczymi serialu są showrunnerka Jessica Goldberg Jeni Mulein i Michelle Lee.