FOTO: Bohaterowie "Rozłąki" na pierwszych zdjęciach z planu

W niedalekiej przyszłości na Marsa wyrusza pierwszy załogowy statek kosmiczny. W tej przełomowej misji udział bierze ekipa złożona z najlepszych astronautów z całego świata, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Rosji, Chin, Indii i Wielkiej Brytanii. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, opuszczą oni swoich bliskich i planetę, którą nazywają domem, na trzy lata, aby dążyć do realizacji najważniejszego celu dla całej ludzkości. Ten niełatwy czas wystawi na próbę ich relacje z ludźmi na Ziemi i w kosmosie. W ich kierunku będą zwrócone oczy całego świata.Serial " Rozłąka " zadebiutuje na platformie Netflix już 4 września. Poznajcie jego bohaterów:Emma Green jest amerykańską astronautką i byłą pilotką Marynarki Wojennej. Jest uparta, empatyczna, bardzo inteligentna i dowodzi wyprawą na Marsa. Emma jest żoną Matta Logana, głównego inżyniera w NASA, z którym mają 15-letnią córkę, Lex.Matt Logan jest inżynierem NASA, którego żona Emma Green dowodzi pierwszą misją na Marsie. On sam staje przed ogromnymi wyzwaniami - musi radzić sobie z misją pozostając na Ziemi oraz wychowywać nastoletnią córkę.15-letna Lex jest córką astronautów Emmy Green i Matta Logana. Podobnie jak jej ojciec, jest dumna i wspiera trzyletnią misję matki, jednocześnie sama zmagając się z dojrzewaniem.Misza Popov jest rosyjskim kosmonautą i inżynierem podczas misji u boku Emmy Green. Jest najbardziej doświadczonym członkiem załogi. Misza ma duże ego, ale potajemnie zmaga się z osobistymi wyrzeczeniami, których musiał dokonać, by znaleźć się w kosmosie.Kwesi Weisberg-Adebayo jest obywatelem brytyjskim z Ghany. Kwesi (wymawiane Kway-Si) jest skromnym, wesołym botanikiem o głębokiej wierze, którego nadzieją jest stworzenie życia na Marsie.Ram Arya jest pilotem Sił Powietrznych z Indii. Podczas, gdy inni astronauci zmagają się z tęsknotą za rodzinami i dotychczasowym życiem na Ziemi, Ram jest całkiem sam na świecie.Lu Wang jest chemiczką i astronautką reprezentującą Chiny. Jest inteligentna i pragmatyczna, ale pod tą powłoką skrywa skomplikowane życie osobiste. Jest zamężna i ma młodego syna.