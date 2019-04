Warner chętnie usunąłby Deppa z "Fantastycznych zwierząt 3"?

Po sieci krąży ostatnio plotka, jakoby spora grupa osób w Warner Bros. była niezadowolona z tego, że Johnny Depp znajduje się w obsadzie. Powodem tego jest odnowiona batalia sądowa aktora z jego byłą żoną, Amber Heard Pretekstem do nowej wojny między byłymi małżonkami był grudniowy tekst Heard w "Washington Post", w którym opisywała swoje doświadczenia jako ofiary przemocy. Co prawda nie padło w nim ani razu nazwisko Deppa , ten mimo to uznał, że nie może puścić go płazem. Twierdząc, że tekst jest jednym wielkim kłamstwem, którego intencją jest ukazanie aktorki w pozytywnym świetle i jest sposobem na rozwój kariery, złożył do sądu pozew. Domaga się w nim 50 milionów dolarów odszkodowania za oszczerstwa, jakie Heard rzuca pod jego adresem.Ta jednak nie pozostała dłużna. W nowych sądowych dokumentach, które oczywiście trafiły też do mediów, ze szczegółami opisuje brutalność i okrucieństwo Deppa . Aktor miał ją wielokrotnie bić, ciągać za włosy i dusić. Heard twierdzi, że raz Depp był tak wściekły, że sądziła, iż ją zabije.Te doniesienia są bardzo źle przyjmowane w Warner Bros., szczególnie teraz, kiedy szef studia Kevin Tsujihara został zmuszony do rezygnacji z zajmowanego stanowiska po tym, jak na światło dzienne wyszła prawda o jego romansie z ambitną aktorką próbującą przez łóżko zrobić karierę. Podobno wiele osób w wytwórni chciałoby, żeby Depp , który gra w seriiGellerta Grindelwalda, został zwolniony. Niektóre z kobiet nie czują się komfortowo na myśl, że miałyby z gwiazdorem pracować.Kadra kierownicza Warner Bros. jest też podobno niezadowolona z publicznego poparcia, jakiego po procesie rozwodowym udzieliła Deppowi J.K. Rowling . Według plotek, sprawa byłaby łatwiejsza do rozwiązania, gdyby nie słowa autorki o tym, że jest "naprawdę szczęśliwa" z dołączenia aktora do obsady.