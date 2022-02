Warner pozwany przez producentów "Matriksa". Poszło o HBO Max

HBO Max - kość niezgody

Zwiastun "Matrix: Zmartwychwstania"

Village Roadshow - studio, które od ponad ćwierć wieku produkuje dla Warner Bros. wielkie przeboje kinowe - pozywa swojego partnera. Chodzi o praktyki dystrybucyjne związane z platformą streamingową HBO Max.Przypomnijmy, że pod koniec 2020 roku Warner Bros. zszokowało świat show biznesu ujawniając Project Popcorn - strategię polegającą na wprowadzeniu w 2021 roku wszystkich swoich filmów równocześnie do kin i na platformę HBO Max, gdzie subskrybenci mogli je oglądać bez dodatkowych opłat.Warner Bros. było powszechnie krytykowane. Studio Legendary groziło nawet pozwem. Ostatecznie jednak sprawa ucichła. Mówi się, że twórcy otrzymali premie mające wyrównać straty z gorszych wyników box-office'owych. Pod koniec 2021 roku Warner Bros. postanowiło, że filmy kinowe będą trafiać na HBO Max dopiero po 45 dniach. Wydawało się wtedy, że sprawa zakończyła się dla studia w miarę gładko.Jednak Village Roadshow, producent widowiska " Matrix: Zmartwychwstania ", niespodziewanie się zbuntowało. Po raz pierwszy w ponad 25-letniej historii współpracy z Warner Bros., co podkreślono w samym pozwie. Ich zarzuty są w zasadzie podobne do tych, jakie stawiała Scarlett Johansson Disneyowi.Village Roadshow uznaje praktykę równoczesnej premiery w kinach i na platformie HBO Max za działanie na jej szkodę finansową. Warner Bros. wykorzystuje jej produkty, by zwiększać rentowność swoich marek. Jednak tymi zyskami nie dzieli się z producentami. Village Roadshow twierdzi, że jako współwłaściciel praw autorskich powinien partycypować we wszystkich zyskach generowanych przez ich filmy, a nie tylko tych, których studio nie jest w stanie ukryć (jak wpływy z kas kinowych).Firma producencka zarzuca ponadto Warner Bros., że swoją decyzją prowadzi do demoralizacji widzów i niszczy rynek kinowy. Jak bowiem mają być rozliczane widowiska produkowane za 200 milionów dolarów, skoro znaczna część widzów jest aktywnie zniechęcania do pójścia do kina, ponieważ bez dodatkowych opłat można je obejrzeć w domu.Warner Bros. na razie bagatelizuje sprawę.Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszym corocznym plebiscycie NAGRODY FILMWEBU 2022 TUTAJ znajdziecie nominacje w 13 kategoriach. Wybierzcie najlepszych!