Weź udział w konkursie CANAL+ online i zgarnij nagrody!

Kultowy serial powrócił! 96 odcinków, 8 sezonów i 7 lat emisji – a od teraz i kolejne 10 epizodów! Losy psychopaty z Florydy śledziły miliony widzów na całym świecie, także w Polsce. Dziś, dzięki serwisowi CANAL+ online, polscy widzowie mogą obejrzeć nie tylko najnowszą odsłonę "Dexter: New Blood", ale również wszystkie poprzednie serie "Dextera". Tylko w CANAL+.

Z okazji polskiej premiery " Dexter: New Blood " CANAL+ online przygotował konkurs, w którym do wygrania jest 10 voucherów na miesięczny dostęp do serwisu, gdzie zobaczysz nie tylko wszystkie odcinki serii o Dexterze, ale również tysiące innych seriali i filmów.Jak to zrobić?Obudź w sobie duszę łowcy i upoluj ukryte słowa na kartach obu dexterowych produkcji na Filmwebie i połącz je w jedno zdanie!Następnie udziel odpowiedzi na nasze pytanie konkursowe.Konkurs znajdziesz TUTAJ