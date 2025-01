Więcej Roberta Pattinsona! Oto plakaty z bohaterami filmu "Mickey 17"

Dziewięć razy Robert Pattinson. Zobacz plakaty z bohaterami filmu "Mickey 17"

Dlaczego czekamy na "Mickeya 17"? Zobaczcie zwiastun

Studio Warner Bros. udostępniło serię plakatów z bohaterami czarnej komedii " Mickey 17 ". Na wszystkich dziewięciu plakatach pojawia się Robert Pattinson – jako kolejne klony tytułowego Mickeya. Możecie je zobaczyć poniżej: Mickey 17 " to jeden z filmów, które znalazły się na naszej liście najbardziej oczekiwanych premier już w 2024 roku. Wówczas pisaliśmy o nim tak:Wygląda na to, że nasze marzenie nareszcie się spełni i " Mickey 17 " trafi do kin w tym roku. Światowa premiera została zapowiedziana na zbliżający się festiwal w Berlinie. Na ekrany polskich kin film trafi 14 marca.