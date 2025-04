"Diuna 3": Robert Pattinson zagra wroga Paula Atrydy?

Co wiemy o filmie "Diuna 3"?

Zagranie złego bohatera w " Diunie 3 " pasowałoby do Pattinsona , która lubi wybierać role charakterystyczne i stawiać przed sobą aktorskie wyzwania. Pytanie tylko, czy tak zajęty gwiazdor pogodzi wszystkie dotychczasowe zobowiązania. Pattinson jest aktualnie na planie Christophera Nolana (gdzie gra też Zendaya ), a – jak już zapowiedziano – zdjęcia do " Dune: Messiah " mają ruszyć latem tego roku. W grafiku Pattinsona znajdują się też Lynne Ramsay , gdzie gra u boku Jennifer Lawrence (pierwszy klaps ma paść w maju tego roku), a także filmprzygotowany dla studia A24, nad którym Pattinson sprawuje pieczę producencką.Cała nadzieja w tym, że zgodnie z planem praca nad "Odyseją" Nolana ma się skończyć jeszcze przed wakacjami.Trzecia część kinowego cyklu " Diuna " ma być oparta na książce Franka Herberta. Akcja powieści rozgrywa się 12 lat po wydarzeniach przedstawionych w niedawnej " Diunie: części drugiej ".Jest to historia ostatnich lat rządów Muad'Diba. Teraz jest imperatorem, a jego dominium przeżarte jest fanatyzmem religijnym i dżihadem, który sam pomógł rozpętać. Widząc w nim despotę i zagrożenie dla ich własnych interesów, powstaje szeroka koalicja spiskowców. Narzędziem ich zemsty ma być klon Duncana Idaho.Oficjalny tytuł nadchodzącej trzeciej części "Diuny" nie jest na razie znany, a dziennikarze nie są pewni, jak bliską książki Franka Herberta historię opowie Villeneuve Jeśli zdjęci do widowiska rzeczywiście rozpoczną się latem, premiery możemy się spodziewać pod koniec 2026 roku.