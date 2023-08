Wielki Mike: "The Blind Side" to kłamstwo. Bohater filmu pozywa rodzinę

Getty Images © Harry How

Michael Oher

"Wielki Mike. The Blind Side" to kłamstwo?

Sean Tuohy o zarzutach Wielkiego Mike'a

Sandra Bullock w filmie "Wielki Mike. The Blind Side"

"Wielki Mike". The Blind Side" – o czym opowiada film?

14-stronicowy pozew złożony w sądzie przez aktualnie 37-letniego Michaela Ohera zawiera obszerny opis jego sprawy i szczegółowe zarzuty wobec rodziny Tuohy.. A to oznacza, że wcale nie należy do rodziny i nie przysługują mu te same prawa, co dwojgu biologicznym dzieciom Tuohych.Jak wyjaśnia, Sean i Leigh Anne zajęli się nim, gdy miał 16-lat, ale dopiero trzy miesiące po tym, jak skończył 18 lat, zaproponowali mu podpisanie dokumentów kuratorskich, co dało im między innymi pełne prawo do zarządzania jego kontraktami. Oher twierdzi, że w ten sposób rodzina zapewniła sobie korzystne warunki na tantiemy ze sprzedaży filmuo jego życiu – małżeństwo wraz z dwojgiem ich dzieci miało na nim zarobić miliony dolarów. Oher, jak twierdzi, nie dostał nic.Tuohyowie wciąż nazywają Michaela Ohera adoptowanym synem i wykorzystują to do promocji swojej fundacji. Leigh Anne ponadto opiera na tym kłamstwie swoją karierę mówczyni motywacyjnej.– tak na zarzuty Michaela Ohera zareagował jego opiekun.A co ojciec rodziny Tuohych powiedział o korzyściach, jakie mieli według Ohera czerpać z filmu?[autor książkowego pierwowzoru filmu – przyp. red.]. I dodał:Oher twierdzi natomiast, że rodzina Tuohych dostała po 225 tysięcy dolarów dla każdego plus 2,5% z 309 milionów zysków ze sprzedaży filmu na świecie.Wielki Mike żąda od Tuohych zwrotu należnych mu pieniędzy ze wszystkich zawartych pod ich kuratelą kontraktów.Sean Tuohy wyjaśnił również, że nie mogli adoptować 18-letniego Mike'a, gdyż jeszcze wtedy prawo na to nie pozwalało. Zapewnił, że cały proces przeprowadzony został z dbałością o wszystkie szczegóły. Do sądu w 2004 roku została zaproszona nawet biologiczna matka Ohera.Michael Oher ( Quinton Aaron ) niewiele wie na temat rodziny. A jeszcze mniej na temat sportu. To co zna jako bezdomny nastolatek, to ulice i blokowiska Memphis. Zamożna Leigh Anne Tuohy ( Sandra Bullock ) nie zna takiego świata. Jednak gdy poznaje Michaela, on poznaje, co to znaczy mieć dom. A Tuohy'owie odnajdują coś, co zmienia ich życie: ukochanego nowego syna i brata.Oparta na faktach historia o rodzinie i Michaelu, który stał się gwiazdą amerykańskiego footballu, niezwykle podnosi na duchu. Zachwyca w szczególności pełna emocji rola Bullock. Stańmy się świadkami niesamowitej podróży prawdziwego sportowca, który stał się zwycięzcą, zanim postawił swój pierwszy krok na boisku.