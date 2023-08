"Wielki Mike. The Blind Side": Afera wokół filmu to wina Hollywood? Tak twierdzi autor książki

Autor książki "The Blind Side" współczuje Wielkiemu Mike'owi

"Wielki Mike". The Blind Side" – zwiastun

Spór wokół "Wielkiego Mike'a" - o co chodzi?

"Wielki Mike". The Blind Side" – o czym opowiada film?

, powiedział Michael Lewis w wywiadzie udzielonym "The Washington Post". Lewis , prywatnie przyjaciel Seana Tuohy'ego z dzieciństwa, twierdzi, że - po odliczeniu podatków i kosztów operacyjnych - państwo Tuohy zarobili na filmie około 350 tysięcy dolarów na głowę., dodał Lewis Przypomnijmy: " Wielki Mike. The Blind Side " z Sandrą Bullock Quintonem Aaronem opowiada historię ubogiego chłopaka, który został adoptowany i obdarzony miłością przez bogatą rodzinę i dzięki nim zrobił karierę w futbolu amerykańskim. Teraz jednakOher odkrył na początku tego roku, że nigdy nie został adoptowany przez małżeństwo, które jedynie pełniło nad nim opiekę kuratorską. A to oznacza, że wcale nie należy do rodziny i nie przysługują mu te same prawa, co dwojgu biologicznym dzieciom Tuohych. Oher twierdzi, że w ten sposób rodzina zapewniła sobie korzystne warunki na tantiemy ze sprzedaży filmu " Wielki Mike. The Blind Side " o jego życiu – małżeństwo wraz z dwojgiem ich dzieci miało na nim zarobić miliony dolarów. Oher, jak twierdzi, nie dostał nic.Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ Michael Oher ( Quinton Aaron ) niewiele wie na temat rodziny. A jeszcze mniej na temat sportu. To co zna jako bezdomny nastolatek, to ulice i blokowiska Memphis. Zamożna Leigh Anne Tuohy ( Sandra Bullock ) nie zna takiego świata. Jednak gdy poznaje Michaela, on poznaje, co to znaczy mieć dom. A Tuohy'owie odnajdują coś, co zmienia ich życie: ukochanego nowego syna i brata.