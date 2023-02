Top 15 najlepszych filmów i seriali o futbolu amerykańskim

We wciąż emitowanym serialu " All American " prawdziwe życie splata się z fikcją twórców. Postać Spencera Jamesa ( Daniel Ezra ) jest inspirowana rzeczywistym zawodnikiem Spencerem Paysingerem , który od 2011 do 2017 roku grał w NFL. Jego życie staje się opowieścią o dwóch rodzinach ze skrajnie różnych światów, które starają się pomóc nastolatkowi z wielkim talentem do futbolu wyrwać się z Los Angeles i zacząć żyć swoimi marzeniami. Sport może być do tego drogą, choć na pewno nie jest to prosta ścieżka bez zakrętów i wybojów.