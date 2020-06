Najlepsze filmy motywacyjne. Top 15 filmów, które warto obejrzeć

Kto by pomyślał: gra na perkusji to naprawdę bardzo filmowy materiał. Reżyserowi Damienowi Chazelle'owi gratulacje należą się już za to, że potrafił zrobić niesamowity spektakl z tego, że Miles Teller wali w bębny, a J.K. Simmons stoi nad nim z ponurą miną i dodaje motywacji. Ale " Whiplash " nie kończy się na perkusyjnych solówkach, montażowych perełkach i aktorskich popisach. Chazelle w swoim filmie intrygująco pyta: czy na polu sztuki jest miejsce na iście sportową rywalizację, gdzie leży granica w relacji nauczyciel-mentor i jak blisko jest od poświęcenia do obłędu. No i - co wcale nie jest takie oczywiste w przypadku filmów o muzykach - nie zapomina o samej muzyce.