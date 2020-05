Pięć filmów, które zmotywują Was do działania

***











Marazm i rutyna trzymają Was w garści? Macie wrażenie, że tworzycie z kanapą toksyczny związek? Czas wziąć się w garść! Dziś polecamy pięć filmów, które inspirują do działania skuteczniej niż legion mówców motywacyjnych. Wszystkie nasze propozycje znajdziecie w cyfrowych wypożyczalniach.Nierdzewny klasyk amerykańskiego kina oraz jeden z bardziej reprezentatywnych filmów lat 90. Nagrodzona sześcioma Oscarami historia idioty o złotym sercu (fenomenalny Tom Hanks ), który pomimo przeciwności losu zostaje gwiazdą sportu, bohaterem wojennym, wreszcie milionerem. W na przemian komediowych i dramatycznych perypetiach Gumpa jak w soczewce skupiają się najważniejsze wydarzenia z historii Ameryki w drugiej połowie XX wieku. Wiemy, że wszyscy widzieliście widowisko Roberta Zemeckisa . Ponowny seans jednak nie zaszkodzi. " Forrest Gump " jest jak pudełko czekoladek: poprawia humor i i krzepi. Rocky " niczym jego tytułowy bohater pojawił się znikąd i zakasował konkurencję. Kosztujący niecały milion dolarów film zarobił na świecie ponad 200 mln, zdobył najważniejszego Oscara, a nieznanego aktora Sylvestra Stallone'a katapultował na najwyższe piętro fabryki snów. Historia podrzędnego boksera, który dostaje szansę na pojedynek z mistrzem, to ponadczasowa opowieść o odwadze, determinacji i głodzie sukcesu. Pamiętajcie: nieważne, jak mocno uderzasz. Ważne, jak dużo jesteś w stanie znieść i nadal iść do przodu. Ben Stiller w roli skromnego pracownika magazynu "Life", którego hobby jest fantazjowanie o niebezpiecznych przygodach. Splot okoliczności sprawia, że bohater musi opuścić swój kawałek podłogi i ruszyć w podróż na koniec świata. Jak czytamy w naszej recenzji:Oparty na faktach film Johna Lee Hancocka reanimował karierę Sandry Bullock , przynosząc jej w pełni zasłużonego Oscara. Gwiazda wcieliła się w milionerkę Leigh Anne Touhy, która wraz z rodziną przygarnia pod swój dach bezdomnego czarnoskórego chłopaka. Z pomocą nowych znajomych młody mężczyzna może spełnić marzenie o karierze sportowej. Jak pisał nasz recenzent,Prawdziwa historia Chrisa Gardnera, który na skutek szeregu błędnych decyzji traci rodzinę, pracę i dom. Przyparty do ściany bohater nie zamierza jednak poddawać się. Bezwarunkowa miłość do syna daje mu siłę, by walczyć o lepsze jutro. Motorem napędowym tego wzruszającego filmu jest fantastyczny ekranowy duet Willa Jadena Smithów. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie uronił łzy w scenie, w której Chris mówi synowi: