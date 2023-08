Producenci "Wielkiego Mike'a" odnoszą się do kontrowersji wokół filmu

Alcon Entertainment odnosi się do kontrowersji wokół "Wielkiego Mike'a"

Kontrowersje wokół "Wielkiego Mike'a" – o co chodzi?

Zobacz zwiastun film "Wielki Mike. The Blind Side"

3 2 1 0





Studio Alcon Enterntainment odniosło się do kontrowersji wokół filmu " Wielki Mike. The Blind Side " w oficjalnym oświadczeniu. Poniżej publikujemy tłumaczenie jego fragmentów. Cały tekst najdziecie m.in. w newsie portalu The Hollywood Reporter– czytamy.W dalszej części tekstu odnoszą się do przepisów, na podstawie których spisane zostały umowy między studiem a bohaterami filmu. Podkreślają, że początkowo prawa należały do Foxa, a dopiero na późniejszym etapie zostały przejęte przez Alcon Entertainment.Przypomnijmy: " Wielki Mike. The Blind Side " z Sandrą Bullock Quintonem Aaronem opowiada historię ubogiego chłopaka, który został adoptowany i obdarzony miłością przez bogatą rodzinę i dzięki nim zrobił karierę w futbolu amerykańskim. Teraz jednakOher odkrył na początku tego roku, że nigdy nie został adoptowany przez małżeństwo, które jedynie pełniło nad nim opiekę kuratorską. A to oznacza, że wcale nie należy do rodziny i nie przysługują mu te same prawa, co dwojgu biologicznym dzieciom Tuohych. Oher twierdzi, że w ten sposób rodzina zapewniła sobie korzystne warunki na tantiemy ze sprzedaży filmu " Wielki Mike. The Blind Side " o jego życiu – małżeństwo wraz z dwojgiem ich dzieci miało na nim zarobić miliony dolarów. Oher, jak twierdzi, nie dostał nic.W sparwie kontrowersji, jakie w ostatnich dniach narosły wokół produkcji, wypowiedział się też Michael Lewis, autor książki "The Blind Side: Evolution of a Game", która stała się inspiracją dla "Wielkiego Mike'a". Pisarz, prywatnie przyjaciel Seana Tuohy'ego z dzieciństwa, twierdzi, że – po odliczeniu podatków i kosztów operacyjnych – państwo Tuohy zarobili na filmie około 350 tysięcy dolarów na głowę. Jego zdaniem opiekunowie chcieli podzielić się zyskami z Oherem, ale ten odmówił.