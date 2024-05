Wielki spektakl muzyki filmowej z dzieł Clinta Eastwooda

Tej jesieni w Gliwicach i Warszawie po raz pierwszy w Polsce odbędą się koncerty z cyklu. To autorski projekt Kyle'a Eastwooda, syna Clinta, którym składa hołd ponad 60-letniej karierze legendarnego aktora i reżysera.Koncert pokazuje przekrój kariery Clinta Eastwooda : od filmów z Trylogii dolarowej Sergio Leone , które uczyniły z niego międzynarodową gwiazdę, po niedawne produkcje, takie jak obsypany nagrodami film " Gran Torino ".W dorobku Eastwooda jest ponad 80 tytułów – jak wybrać spośród nich? O kształcie koncertu od początku do końca decydował sam Kyle. Nie mogło zabraknąć klasyków, takich jak muzyka Ennio Morriconego z filmów " Dobry, zły i brzydki " i " Za garść dolarów ". Pozostałe utwory to ścieżki napisane przez samego Clinta Eastwooda lub z jego udziałem oraz muzyka autorstwa Kyle’a, który tworzył na potrzeby filmów ojca. Znalazło się też miejsce na paru faworytów młodego Eastwooda, chociażby motyw przewodni z " Akcji na Eigerze Eastwood Symphonic to opowieść o historii kina, ale również portret rodzinny. Koncert przeplatany jest ujęciami z rozmowy ojca z synem, w której opowiadają o łączącej ich miłości do muzyki i zdradzają szczegóły pracy za kulisami kultowych kinowych produkcji. Panowie Eastwood tworzą zgrany artystyczny duet – wspólnie pisali muzykę do dziewięciu filmów. "Zawsze dobrze nam się razem pracowało," mówi Kyle. "Czasem ma bardzo konkretny pomysł na to, jak powinien brzmieć dany utwór – gra tę melodię na pianinie, a ja pomagam mu przełożyć ją na orkiestrę. Zdarza się też, że mówi po prostu: Ta scena potrzebuje muzyki – napisz coś."Clint Eastwood to ikona kina. W tym roku na ekrany trafi ostatni film w jego imponującej karierze – czterdziesty, który wyreżyserował. To świetny moment, by odkryć jego postać na nowo poprzez muzykę.Bilety na koncerty z trasy Eastwood Symphonic są dostępne na Eventim.pl.PreZero Arena Gliwice, GliwiceCOS Torwar, WarszawaGłówny partner medialny: RMF ClassicPatroni medialni: Wyborcza.pl, ELLEZdjęcia: Antoine Jaussaud