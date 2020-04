Wojna o VOD! Kolejne organizacje ostro o strategii Universalu

Ciąg dalszy kontrowersji po tym, jak studio Unviersal Pictures pochwaliło się wynikami dystrybucji animacji " Trolle 2 " na płatnych serwisach VOD. Międzynarodowa Unia Kin oraz Regal Entertainment kategorycznie przestrzegają przed pochopnymi zmianami tradycyjnego modelu dystrybucji filmów.Przypomnijmy, że " Trolle 2 " miały wejść na początki kwietnia do kin. Universal Pictures postanowiło nie przesuwać na później premiery, lecz przeniosło ją do sieci, do płatnych usług VOD. Już w pierwszy weekend animacja pobiła rekord wpływów z otwarcia w cyfrowej dystrybucji. Zaś parę dni temu wytwórnia pochwaliła się, że zysk wypracowany przez " Trolle 2 " po trzech tygodniach jest wyższy od tego, jaki część pierwsza uzyskał w ciągu całej swojej kinowej dystrybucji. Szef NBCUniversal zasugerował też, że w przyszłości filmy studia mogą być prezentowane premierowo zarówno w kinach jak i serwisach PVOD.Międzynarodowa Unia Kin (UNIC), która już w marcu potępiła studia decydujące się na wycofanie filmów z kin i wprowadzenie ich na VOD i platformy streamingowe, wylała kubeł zimnej wody na entuzjastycznych szefów Universal Pictures. Ich zdaniem rekordowe wyniki " Trolli 2 " to ewenement wynikający ze skrajnie specyficznych warunków.UNIC podkreśla, że w sytuacji, w której znaczna część populacji została zmuszona do przebywania w domach, a w skali całego globu otwartych jest ledwie 4% wszystkich kin, naturalnym jest, że widzowie będą oglądać filmy dystrybuowane cyfrowo. Organizacja przypomina również, że " Trolle 2 " były przed premierą ostro promowane w kinach jako widowisko dla całej rodziny, więc nie ma się co dziwić, że świadomość jego istnienia wśród widzów była duża.Z kolei Regal Entertainment, właściciel sieci kinowej Cineworld Group, skierował pod adresem Universal Pictures zawoalowaną groźbę:Koncern dodał również, że uważa decyzję studio o pominięciu w przypadku " Trolli 2 " dystrybucji kinowej za mocno niestosowną, która nie ma nic wspólnego z dobrymi praktykami biznesowymi, partnerstwem i transparentnością.Regal Entertainment jest więc tylko nieznacznie łagodniejsze w swoim stanowisku od innej sieci kinowej AMC. Jej szef publicznie zadeklarował, że jeśli Universal Pictures nie zaniecha obecnej strategii, to w AMC nie zostanie pokazany żaden film tego studia.Tymczasem jeszcze przed obecną burzą Universal ogłosił, że nowy film Judda Apatowa The King of Staten Island " również ominie dystrybucję kinową i trafi od razu na płatne serwisy VOD. Premiera została zapowiedziana na czerwiec.