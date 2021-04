Wraca pomysł na serialowe "American Psycho"

Kevin Beggs, szef telewizyjnego oddziału Lionsgate'u, w rozmowie z portalem Deadline ujawnił, że prowadzone są prace nad serialowymi wersjami " American Psycho " i cyklem slahserów " Piła ".W przypadku "American Psycho" nie będzie to pierwsza próba serializacji słynnej powieści Breta Eastona Ellisa . Osiem lat temu pomysł taki był w stacji FX. Nic z niego jednak nie wyszło.Oryginał był satyrycznym spojrzeniem na kulturę yuppies lat 80. ubiegłego wieku. Głównym bohaterem był psychopatyczny Patrick Bateman, który z pozoru wydawał się wzorcowym yuppie. W rzeczywistości bardzo się różnił będąc zafascynowany wizją brutalnego mordowania ludzi.Z kolei " Piła " należy do najważniejszych marek w portfolio Lionsgate'u. Wydawało się jednak, że cykl dobiegł końca wraz z filmem " Piła: Dziedzictwo ". Został on jednak wkrótce wskrzeszony za sprawą Chrisa Rocka . Ta wersja - " Spirala: Nowy rozdział serii Piła " - zadebiutuje w kinach w maju.