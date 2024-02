"American Psycho". Miał być serial, będzie kinowy remake

Zwiastun filmu "American Psycho" z 2000 roku

Patrick Bateman uwspółcześnionym psychopatąOryginał to satyra na lata 80. i kulturę yuppies. Głównym bohaterem jest psychopatyczny, który z pozoru wydaje się wzorcowym yuppie. W rzeczywistości jest zafascynowany wizją brutalnego mordowania ludzi.Jak donosi Jeff Sneider,Nie jest to pierwsze podejście Lionsgate do odświeżenia prozy Ellisa . W 2021 roku studio ogłosiło, że planuje zrobić serial. Nawet ten pomysł nie był zupełnie nowy. W połowie poprzedniej dekady stacja FX była zainteresowana projektem. W obu przypadkach skończyło się na ogłoszeniu planów.