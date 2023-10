"American Psycho", ale z Pokémonami?

Odwołanie się do filmu " American Psycho " może być zaskakujące, ale trudno odmówić Japończykom umiejętnego trafienia w gusta użytkowników tej platformy. Trudno znaleźć ciekawszy sposób na zaprezentowanie nowej karty i jej różnych wariantów niż poprzez wykorzystanie kultowej sceny z wymianą wizytówek z tego filmu.Premiera nowego dodatku do gry karcianej Pokémon, "Paradox Rift", nastąpi już w przyszłym miesiącu. Rozszerzenie to wprowadzi nowe karty Starożytne i Futurystyczne, które będą nawiązywały do Paradox Pokémonów z gier " Pokémon Scarlet " i " Pokémon Violet ".