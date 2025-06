"Piła" zmienia właścicieli. Słynny reżyser wróci do cyklu?

Blumhouse przejmuje "Piłę". James Wan wróci do cyklu?

Getty Images © Leon Bennett

Prawa do marki "Piła" są rozłożone między Orena Koulesa oraz. Po dokonaniu transakcji, której szczegóły właśnie są negocjowane,i pozostanie partnerem dla Blumhouse przy produkcji kolejnych odsłon cyklu.Zmiana właściciela może też zwiastować powrót do serii jej słynnego inicjatora, Jamesa Wana . Twórca serii " Obecność " był reżyserem " Piły ", a następnie wiązał się z cyklem jako producent wykonawczy. W 2022 roku jego firma Atomic Monster połączyła się z Blumhouse. Jeśli zatem twórca zechce własnoręcznie zająć się marką, będzie miał do tego okazję. Może zobaczymy go jeszcze za kamerą?Rozpoczął ją film " Piła " z 2004 roku, który pomimo niewielkiego budżetu stał się światowym hitem. Przez kolejne dwie dekady powstało dziewięć kolejnych odsłon, a także spin-off.John Kramer (w tej roli ponownie Tobin Bell ), wyjeżdża do Meksyku. Ma się tam poddać eksperymentalnej i bardzo ryzykownej procedurze medycznej. Ma nadzieję na cudowne uleczenie z choroby nowotworowej.Na miejscu odkrywa, że cała operacja to jedno wielkie oszustwo. Jednak tym razem trafiła kosa na kamień. Kramer szybko odwróci sytuację i przygotuje im krwawą szkołę życia...Za kamerą slashera stanął weteran serii Kevin Greutert