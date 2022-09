Wrzesień z Magenta Dom od T-Mobile. Sprawdźcie najciekawsze propozycje

Wrzesień w Magenta Dom

4 Love Island. Wyspa miłości 2019 45 min. 3,4 123 oceny społeczności 12 chce zobaczyć Reality-show Randkowy Karolina Gilon Nic tak nie rozgrzewa w chłodne i coraz ciemniejsze wieczory, jak wizyta na słonecznej wyspie miłości. Oglądanie zmagań poszukujących miłości uczestników programu brzmi jak dobry plan na przetrwanie zbliżającej się jesieni. Nowe docinki dostarczają mnóstwa emocji, a czasem i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Kto w tym sezonie znajdzie miłość, a kto wróci do domu? Odpowiedzi szukajcie każdego wieczora w Polsacie.

3 Opowieść podręcznej The Handmaid's Tale 2017 - 50 min. 8,0 68 698 ocen społeczności 36 937 chce zobaczyć Dramat Sci-Fi Elisabeth Moss Joseph Fiennes W 5. sezonie antyutopijnej opowieści o świecie cierpiącym na bezdzietność, w którym kobiety zmuszone są rodzenia dzieci obcym ludziom, główna bohaterka June mierzy się z konsekwencjami zamordowania wysoko postawionego komandora Waterford. Tymczasem owdowiała Serena próbuje zbudować swoją pozycję w Toronto, gdzie wpływ Gilead zaczyna przybierać na sile. Komandor Lawrence natomiast współpracuje z ciotką Lidią nad zreformowaniem Gileadu. W głównych rolach ponownie zobaczymy m.in. Elisabeth Moss oraz Yvonne Strahovski . Pierwsze dwa odcinki 5. sezonu zadebiutują 15 września. Kolejne będą dostępne w czwartki w HBO Max.

2 Szadź 2020 - 41 min. 7,0 17 488 ocen społeczności 3 327 chce zobaczyć Kryminał Maciej Stuhr Aleksandra Popławska W najnowszym odcinkach serialu " Szadź " przekonamy się, że zło ma wiele wcieleń. Akcja skupia się wokół wydarzeń rozgrywających się rok po próbie zamordowania Lilii i ucieczce Piotra. Wolnicki żyje teraz w ukryciu w małej miejscowości. Lokalni mieszkańcy nie wiedzą nic o jego przeszłości – w ich oczach to jedynie tajemniczy nieznajomy, który stara się poukładać swoje życie na nowo. Jego mroczna natura nie daje jednak o sobie zapomnieć. Kogo wybierze na kolejną ofiarę? Śledźcie nowe odcinki w każdy piątek w player.pl.

Zbliżająca się jesień i dłuższe wieczory oznaczają więcej czasu spędzanego w domowym zaciszu. Poniżej mamy dla Was listę najciekawszych wrześniowych tytułów dostępnych do obejrzenia.