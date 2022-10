Wstręt, obrzydzenie, krew. Filmy, które przetrwają tylko weterani ekranowej ohydy

Ma uśmiech wyglądający jak otwarta rana, kocha zadawać ból, a krzyki ofiar to muzyka dla jego uszu. Wyobraźcie sobie najohydniejszy film, jaki oglądaliście i pomnóżcie ohydę przez tysiąc. Na tej skali jest " Terrifier 2 " - najbardziej szokujący i najpaskudniejszy film tegorocznej, 8. już edycji Splat!Film Fest, festiwalu, który co roku daje polskim widzom najlepsze horrory, produkcje fantasy i kino po prostu strasznie dziwne. Terrifier 2 " to festiwal makabry i suspensu. Przetrwają go tylko weterani mocnego kina. A i oni mogą odwracać wzrok od ekranu, bo to co dzieje się w kontynuacji horroru o klaunie mordercy z pokręconym poczuciem humoru to nowy wymiar ekranowej grozy. W sequelu " Terrifiera " wynaturzony Art the Clown morduje bez litości, a wyzwanie w Halloween rzuca mu nastoletnia Sienna, która wolą walki i sprytem nie ustępuje Nancy z " Koszmaru z ulicy Wiązów ", Laurie z " Halloween " i Sidney z " Krzyków ". " Terrifier 2 " po pierwszych pokazach w USA zbiera świetne oceny. W Polsce będzie można nowy film Damiena Leone premierowo zobaczyć właśnie na Splat!Film Fest. Jest strasznie, czasami strasznie śmiesznie, ale to Art the Clown zawsze śmieje się ostatni. " Terrifier 2 " pokazany zostanie we flagowej sekcji STRACH I TERROR.W tegorocznym programie jeśli chodzi o wylewającą się z ekranu ohydę i budzenie wstrętu z " Terrifierem 2 " konkurować mogą tylko dwie produkcje. Pierwsza to horror " Naszprycowani robakami " (sekcja WTF), pełnometrażowy debiut Alexa Phillipsa , opowieść o grupce odstręczających wyrzutków społecznych, którzy wpadają w sidła nałogu i szprycują się... oślizgłymi robakami. To kino, które nie podlizuje się widzom, a za cel stawia sobie wywołanie szoku, ale nie tylko. " Naszprycowani robakami " pokazują też, do jakiego zła zdolni są ludzie, kiedy zatracają swoje człowieczeństwo. Wizualnie przypomina psychodelicznego tripa, a przy okazji udowadnia, że do tworzenia wstrząsających horrorów nie potrzebne są duże budżety.Drugim z filmów, które dorównują " Terrifierowi 2 " natężeniem ohydy jest " Świniobijca " (sekcja STRACH I TERROR). To horror inspirowany historią Williama Picktona, jednego z najbardziej przerażających seryjnych morderców w dziejach Kanady. W roli głównej występuje tu Jake Busey (" Stranger Things ", " Przerażacze ", " Żołnierze kosmosu "), znany głównie z grania maniaków i czarnych charakterów. Takiej postaci nie grał jednak jeszcze nigdy. Film zaczyna się od mocnej sceny karmienia świń (Pickton rzucał im na pożarcie rozczłonkowane ciała swoich ofiar), a potem wcale nie jest lepiej. " Świniobijca " czerpie z tradycji kina exploitation i choć dla wielu widzów może być trudny w odbiorze (kamera nie odwraca się od okrucieństwa, a wręcz robi na nie zbliżenia) to pokazuje zło pozbawione zahamowań. Tym bardziej przerażające, bo niestety prawdziwe.Inny film, który może nie jest ohydny, jest jednak bez wątpienia dziwny, a do tego z pewnością stanie się kultowy tak jak wcześniejsze odsłony serii to " V/H/S/99 " - wyczekiwania, piąta już część cyklu found footage, która za pomocą domowych nagrań VHS opowiada historie w klimacie horroru. W najnowszej antologii tematem przewodnim jest koniec tysiąclecia, a poznacie w niej m.in. młodocianych punków, którzy podejmują kiepską decyzję, dziewczynę, która godzi się na to, by koleżanki zakopały ją w trumnie oraz czcicieli demonów na wycieczce w piekle i nastoletnich podglądaczy, którzy pechowo wybierają okno. Jeden z segmentów wyreżyserowała gwiazda edycji Splat!Film Fest z 2017 r., raper, nominowany do dwóch statuetek Grammy producent muzyczny i reżyser Flying Lotus. Jego film "Kuso" zdobył wtedy na Splat!FilmFest nagrodę dla najbardziej szokującego filmu oraz za najlepsze efekty specjalne.Łącznie w programie Splat!Film Fest znalazło się blisko 30 filmów pełnometrażowych i tyle samo krótkometrażowych, głównie z 2022 roku. Informacje o biletach i festiwalowym harmonogramie dostępne są na stronie www.splatfilmfest.com . W Warszawie i Wrocławiu Splat!FilmFest odbędzie się okolicach Halloween czyli w dniach 26-30 października 2022. Edycja online zaplanowana jest na 3-13 listopada 2022.