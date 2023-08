Wyścig po Oscary 2024: Niemiecka nauczycielka kontra chilijski western

O filmie "Das Lehrerzimmer"

Zwiastun filmu "Das Lehrerzimmer"

O filmie "Los colonos"

Zwiastun filmu "Los colonos"

OSCARY 2024: Lista tytułów walczących o nominację w kategorii najlepszy film międzynarodowy

Niemcy stawiają na dramat, którego premiera miała miejsce na tegorocznym festiwalu wFilm jest historią młodej kobiety, która pełna dobrych chęci rozpoczyna pracę jako nauczycielka. Jej życie prywatne i zawodowe popada w chaos, kiedy postanawia poznać prawdę na temat oskarżeń o kradzieże, jakie stawiane są jednemu z uczniów pochodzenia tureckiego.Niemcy bronią Oscara. Na początku tego roku statuetkę zdobył zrealizowany dla platformy NetflixZ kolei Chile postawił na debiutanta, Felipe Gálveza . Do Oscara został bowiem zgłoszony jego western. Film miał swoją premierę w sekcji Un Certain Regard tegorocznego festiwalu wAkcjarozgrywa się na początku XX wieku. Właściciel ogromnej posiadłości zatrudnia trzech bardzo różnych mężczyzn, by oznaczyli granice jego posiadłości oraz wytyczyli najlepszą drogę do Oceanu Atlantyckiego. Szczytne cele ekspedycji szybko ulegają wypaczeniu.Chile należą do krajów, które doświadczyły oscarowej wygranej. Sześć lat temu wygrałaDo Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy mogą być zgłaszana filmy, które trafiły do normalnej dystrybucji w swoich krajach w okresie 1 grudnia 2022 - 31 października 2023.Nominacje zostaną ogłoszone 23 stycznia 2024 roku.Chile: Los colonos Estonia: " Siostrzeństwo świętej sauny Korea Południowa: " Konkeuriteu yutopia Niemcy: Das Lehrerzimmer Szwajcaria: " Foudre Tadżykistan: " Melody Urugwaj: " Temas propios