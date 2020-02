Wyjątkowe filmy z muzyką Bruce'a Springsteena na DVD

Pierwsze kroki jako muzyk Bruce Springsteen stawiał jeszcze jako nastolatek, a pierwszą płytę wydał w 1972 roku, na kilka dni przed swoimi 23 urodzinami. Dziś, blisko 50 lat później jest jedną z największych muzycznych gwiazd. Autorem 19 studyjnych albumów, laureatem 20 Nagród Grammy, dwóch Złotych Globów, Oscara i Nagrody Tony (nazywanej teatralnym Oscarem), którego płyty na całym świecie sprzedały się w ilości ponad 135 milionów egzemplarzy. Springsteen jest nie tylko kompozytorem, ale również utalentowanym tekściarzem, który w swoich utworach często opowiada o prostych ludziach i wyzwaniach jakie stawia przed nimi codzienne życie.Filmyorazpowstały w 2019 roku i łączy je osoba Bruce'a Springsteena. W pierwszym, wyreżyserowanym przez Gurinder Chadhę , autorkę znakomitego, poznajemy historię młodego chłopaka z pakistańskiej rodziny i przemiany jaka dokonała się w jego życiu pod wpływem muzyki Bossa. Drugi,będący debiutem reżyserskim samego Springsteena jest zapisem koncertu, w czasie którego muzyk i jego zespół wykonują wszystkie piosenki z jego najnowszej płyty. Film łączy materiały dokumentalne z występów, wspomnienia Springsteena i jego prywatne nagrania z zapierającymi dech w piersiach widokami amerykańskiego Zachodu.to komediodramat inspirowany życiem popularnego dziennikarza Sarfraza Manzoora i jego miłości do muzyki Bruce'a Springsteena, które opisał w swojej wspomnieniowej książce. Obraz wyreżyserowała Gurinder Chadha , dwukrotnie nominowana do nagrody BAFTA autorka popularnych filmóworaz. Główne role w filmie zagrali Viveik Kalra (serial), Dean-Charles Chapman (1917), Kit Reeve ), Kulvinder Ghir ), Rob Brydon ) i Lorraine Ashbourne (serial). Wszystkie piosenki jakie wykorzystano w filmie są autorstwa Bruce'a Springsteena, który od samego początku był wielkim entuzjastą jego realizacji.to wyjątkowe połączenie filmu koncertowego (na jego potrzeby Springsteen z zespołem wykonali każdą z trzynastu piosenek znajdujących się na płycie) i dokumentu ilustrowanego archiwalnymi materiałami z życia wokalisty. To również intymny portret starzejącego się aktora westernów klasy B, który jest bohaterem i narratorem piosenek zawartych na. Film łączy materiały dokumentalne z koncertów, wspomnienia Springsteena i jego prywatne nagrania z zapierającymi dech w piersiach widokami amerykańskiego Zachodu. To opowieść o miłości i stracie, odosobnieniu, rodzinie i wiecznym poszukiwaniu bezkresnej przestrzeni.