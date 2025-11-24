Zapraszamy do Krakowa na 26. Festiwal Filmu Niemego

Od 4 do 7 grudnia potrwa w Krakowie 26. Festiwal Filmu Niemego - najstarszy w Polsce przegląd filmów niemych, którym towarzyszy muzyka wykonywana na żywo. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest Róża Wiatrów, która jest metaforą życiowej podróży - tego, co nieznane, ciekawości świata i różnych sposobów opowiadania. W programie są filmy o czterech stronach świata. O miejscach egzotycznych i dalekich wyprawach w nieznane. W programie Festiwalu jest 11 filmów niemych z całego świata, 3 wydarzenia specjalne, a pokazy odbywają się w Kinie Pod Baranami i w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.
Pierwszym seansem 26. Festiwalu Filmu Niemego w czwartek, 4 grudnia, będzie pokaz filmu "Kalabaka"
. To reportaż z podróży na Bałkany, który dokumentuje pracę reportera i ukazuje specyfikę regionu - tygla kultur, języków i religii. Muzykę na żywo do filmu zagra Wassim Ibrahim i przyjaciele
. Pochodzącemu z Syrii muzykowi i kompozytorowi towarzyszyć będą multiinstrumentaliści: Adrianna Maria Kafel-Woźniak, Piotr Kopietz i Żaneta Seweryn.
Oficjalne otwarcie Festiwalu nastąpi tego samego wieczoru podczas pokazu "The Epic of Everest".
To filmowy zapis brytyjskiej ekspedycji na najwyższy szczyt świata, który ukazuje zmagania najwybitniejszych himalaistów epoki - Andrew Irvine’a i George’a Mallory’ego. Za oprawę muzyczną odpowiada krakowski zespół Omasta
, tworzący śmiałą jazzową fuzję tradycji i innowacji.
Drugiego dnia 26. Festiwalu Filmu Niemego w fantastyczną podróż w nieznane zabierze widzów duński film "Misja na Marsa (Statek niebiański)"
- zrealizowana u kresu I wojny światowej opowieść o spotkaniu z pokojowo nastawioną marsjańską cywilizacją. To swoisty manifest sprzeciwu wobec okrucieństwa i bezsensu bratobójczej walki. Młoda kompozytorka, pianistka i dyrygentka Hania Derej
zagra do filmu w towarzystwie Alana Wykpisza (gitara basowa, kontrabas) i Gniewomira Tomczyka (perkusja). Na kolejnym seansie wyświetlony zostanie film "Laila"
- rzadki przykład norweskiego kina niemego, który pokazuje losy Saamów, rdzennych mieszkańców Skandynawii. Pokazowi będzie towarzyszyć muzyka zespołu Karpaty Magiczne
, sięgająca do serca najstarszych tradycji muzycznych poprzez oryginalne brzmienia niezwykłych instrumentów, takich jak modyfikowany elektroakustycznie santoor, czy samska trąbka sygnałowa luur.
Sobota to aż trzy seanse filmów niemych, wśród których są dwie polskie propozycje. "Zew morza"
to najwcześniejszy zachowany film Henryka Szaro
. Wątek miłosny splata się tu z sensacyjną akcją, która rozgrywa się - po raz pierwszy w polskim kinie - na morzu. Podczas seansu będzie można usłyszeć grupę Semi-Invented Trio
, w której skład wchodzą uznany kompozytor i pianista Adrian Konarski, perkusista Sławomir Berny oraz skrzypek Michał Chytrzyński. Następnie wyświetlony zostanie ceniony przez publiczność zestaw krótkich filmów "Filmowe obrazy starego Krakowa"
, który dokumentuje wygląd grodu Kraka w pierwszych dekadach XX wieku. Podczas seansu wystąpi Kuba Derej
- nagradzany młody pianista, kompozytor, aranżer i dyrygent, łączący młodzieńczą świeżość z dojrzałą artystyczną wizją. Na trzecim seansie tego dnia będzie można zobaczyć jeden z najwcześniejszych dokumentów etnograficznych. Film "Trawa"
ukazuje wielotygodniową wędrówkę koczowniczego plemienia Bachtiarów przez pustynie, rzeki i góry współczesnego Iranu. Muzyczny akompaniament zapewni Stealpot Live on Beats
, łączący jazzującą trąbkę z elektroniką i wokalem.
Ostatni dzień Festiwalu otworzy fińska wariacja na temat Don Juana, czyli "Pieśń purpurowego kwiatu" Mauritza Stillera
. To jedyny szwedzki film niemy, do którego zachowała się oryginalna muzyka, napisana przez Armasa Järnefelta
. Będzie ją można usłyszeć zarejestrowaną na kopii filmowej. Kolejna propozycja to podróż do Indii i korzeni buddyzmu. "Światło Azji"
to adaptacja XIX-wiecznego poematu, opowiadającego o życiu księcia Siddharthy Gautamy, który stał się Buddą. Muzykę na żywo wykona Maciej Trifonidis - kompozytor i multiinstrumentalista fascynujący się muzyką etniczną i instrumentami ludowymi - w towarzystwie Joachima Mencla i Janka Kubka. W programie na niedzielę jest także wybitna, surowa przypowieść o ludzkiej moralności - film "Terje Vigen"
uznanego szwedzkiego reżysera Victora Sjöströma
, oparty na poemacie Henrika Ibsena
o tym samym tytule. Finałowy pokaz Festiwalu to włoskie "Inferno"
, które przenosi na ekran fragmenty "Boskiej komedii" Dantego - niepokojącej, imponującej wizualnie podróży przez kolejne kręgi Piekła, do której zagra duet Maja Kuzińska i Jagoda Stanicka (Jagodna), splatający jazzową swobodę z klasyczną wrażliwością.
Podczas 26. Festiwalu Filmu Niemego odbędą się też wydarzenia towarzyszące. W sobotę w Muzeum Manggha odbędzie się silent disco
, podczas którego muzealną przestrzeń w zaskakujący sposób wypełnią dwa filmy nieme o prawdziwych i wyobrażonych wędrówkach - Nanuk z północy i Alicja w krainie czarów
, a za konsolą staną krakowscy DJ-e: Eta Hox
i Semprey
. W programie jest też propozycja dla najmłodszych - niedzielny poranek z pokazem pod hasłem Baranki w niemym kinie. Maluchy obejrzą odcinek animacji "I Love This Job"
, który wprowadzi je w pracę dźwiękowca, a następnie wezmą udział w prowadzonych przez Macieja Trifonidisa warsztatach muzycznych, podczas których stworzą ścieżkę dźwiękową do fragmentów filmu niemego.
Dzień po oficjalnym zakończeniu festiwalu, 8 grudnia, w Centrum Kongresowym ICE odbędzie się specjalny pokaz filmu "Bracia Lumière!"
, podczas którego obecny będzie jego twórca i zarazem dyrektor festiwalu filmowego w Cannes. Thierry Frémaux
poprowadzi na scenie narrację na żywo. Przed i po pokazie z reżyserem porozmawia Grażyna Torbicka
, a polskim tłumaczem i narratorem będzie aktor Philippe Tłokiński
.
Festiwal Filmu Niemego organizowany jest przez Fundację Dla Kina i Kino Pod Baranami.
Informacja sponsorowana