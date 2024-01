Xbox wytacza grube działa - wreszcie zobaczymy "Indiana Jones" od Bethesdy!

Zobacz Zwiastun "Indiana Jones"

Obsidian: Przyjrzymy się bliżej "Avowed", nadchodzącej grze RPG akcji osadzonej w fantastycznym świecie Living Lands. Dowiemy się, jak doświadczenie studia Obsidian w tworzeniu rozbudowanych światów przekłada się na tę produkcję, dając graczom możliwość kształtowania własnej przygody.



Oxide Games: Tutaj dowiemy się więcej o "Ara: History Untold", grze strategicznej o tematyce historycznej od byłych twórców serii "Civilization". Warto nadmienić, że gra miała zadebiutować już w zeszłym roku, więc można się tutaj spodziewać nowej daty premiery - oby wyznaczonej na ten rok.



Ninja Theory: Zajrzymy za kulisy tworzenia "Senua’s Saga: Hellblade II". Miejmy nadzieję, że tym razem poznamy datę premiery kontynuacji podróży Senuy.

Bezpośrednio po Developer_Direct, ZeniMax Online Studios przedstawi The Elder Scrolls Online 2024 Global Reveal. Będzie to niezależna prezentacja, w której zespół deweloperski ujawni największy rozdział gry na 2024 rok. Obejmuje to nową strefę, fabułę oraz inne ważne usprawnienia, które pojawią się w największej aktualizacji gry w tym roku.

Prezentacja Developer_Direct będzie prowadzona przez twórców gier. Umożliwi to widzom rzut oka na proces tworzenia ich najnowszych dzieł. Oto, co nas czeka:: Znajdziemy się w Szwecji, by poznać nowości dotyczące gry o " Indianie Jonesie ". Studio znane z serii " Wolfenstein " zaprezentuje przygodową grę akcji, która przeniesie graczy w świat słynnego archeologa. Obejrzymy ponad 10 minut rozgrywki oraz pierwszy zwiastun, zyskując wgląd w fabułę i miejsce akcji.