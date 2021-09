"Matrix Zmartwychwstania". Yahya Abdul-Mateen II potwierdza, kogo gra

Wczoraj w sieci zadebiutował zwiastun wyczekiwanego widowiska " Matrix Zmartwychwstania ". Jeśli jeszcze go nie obejrzeliście, to klip znajdziecie poniżej:Zwiastun jasno sugeruje, że Yahya Abdul-Mateen II wciela się w postać Morfeusza, którego w oryginale grał Laurence Fishburne . Jeśli jednak sam klip kogoś nie przekonał, to teraz aktor sam rozwiał wątpliwości, publikując na Instagramie ten oto post:Są jednak i tacy, którzy wciąż wietrzą w tym jakiś podstęp. Dlaczego Morfeusza gra inny aktor, podczas gdy Neo i Trinity ci sami? Fani podejrzewają, że reżyserka przygotowała dla nich kilka zaskakujących zwrotów akcji i Morfeusz może być bohaterem jednego z nich. Matrix Zmartwychwstania " trafi do kin w okolicach Bożego Narodzenia.