Złote Joysticki 2025: 12 gier walczy o tytuł Gry Roku

Gry

Dokładnie miesiąc po tym, jak ogłoszono nominacje do nagród Złote Joysticki 2025, ujawniono nominacje w najważniejszej kategorii - Gra Roku. O ten tytuł powalczy 12 tytułów.

"Indiana Jones", "Clair Obscur", "Hades II" - kto walczy o tytuł Gry Roku



W walce o tytuł Gra Roku są wszyscy faworyci tegorocznej edycji Złotych Joysticków, a więc "Clair Obscur: Expedition 33" (które przed miesiącem zdobył sześć nominacji), "Hades II" (miesiąc temu miał pięć nominacji) oraz "Death Stranding 2: On the Beach", "Ghost of Yotei" i "Kingdom Come: Deliverance II" (które przed miesiącem dostały po cztery nominacje).

Grą Roku mogą też zostać: "Indiana Jones i Wielki Krąg", "Split Fiction", "Blue Prince", "Donkey Kong Bananza", "Hollow Knight: Silksong", "Peak" oraz "Silent Hill f".

Głosowanie na Grę Roku trwa do 7 listopada. Ceremonia ogłoszenia zwycięzców odbędzie się w Londynie 20 listopada.

Zwiastun gry "Clair Obscur: Expedition 33", która ma 7 nominacji do Złotych Joysticków




