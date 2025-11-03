Złote Joysticki 2025: 12 gier walczy o tytuł Gry Roku

Dokładnie miesiąc po tym, jak ogłoszono nominacje do nagród Złote Joysticki 2025, ujawniono nominacje w najważniejszej kategorii - Gra Roku. O ten tytuł powalczy 12 tytułów.
"Indiana Jones", "Clair Obscur", "Hades II" - kto walczy o tytuł Gry Roku
W walce o tytuł Gra Roku są wszyscy faworyci tegorocznej edycji Złotych Joysticków, a więc "Clair Obscur: Expedition 33"
(które przed miesiącem zdobył sześć nominacji), "Hades II"
(miesiąc temu miał pięć nominacji) oraz "Death Stranding 2: On the Beach", "Ghost of Yotei"
i "Kingdom Come: Deliverance II"
(które przed miesiącem dostały po cztery nominacje).
Grą Roku mogą też zostać: "Indiana Jones i Wielki Krąg", "Split Fiction", "Blue Prince", "Donkey Kong Bananza", "Hollow Knight: Silksong", "Peak"
oraz "Silent Hill f"
.
Głosowanie na Grę Roku trwa do 7 listopada. Ceremonia ogłoszenia zwycięzców odbędzie się w Londynie 20 listopada.
Zwiastun gry "Clair Obscur: Expedition 33", która ma 7 nominacji do Złotych Joysticków