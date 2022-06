Z archiwum popkultury. "Szczęki"

Kochamy mistrzów europejskich i kino klasyczne, ale czym byłoby kino bez popkultury?Choć na co dzień jesteśmy kinem bez popcornu i pozostajemy wierni bardziej wymagającemu repertuarowi, czasem lubimy rozsmakować się w innych rejonach kina. Tym razem wyjątek robimy dla filmów popkulturowych. W najnowszym cyklu "Z archiwum popkultury" w kinie Iluzjon co miesiąc będziemy prezentować wybrane filmowe klasyki – filmy w wielu wypadkach kultowe, będące przedmiotem nieskończonych intertekstualnych odniesień i znajdujące się na listach wielu kinomanów. Skoncentrujemy się zwłaszcza na przebojach z lat 70. i 80. Postaramy się zaspokoić widzów wybrednych i spragnionych mocnych wrażeń. Bo wierzymy, że dobre kino to mieszanka sztuki i dobrej rozrywki, a granice między kinem artystycznym i popularnym są bardzo płynne. W najnowszym cyklu przyjrzymy się przełomowym produkcjom, które tworzyły amerykańską popkulturę w kinie, kreowały trendy, zmieniały kierunki konkretnych gatunków filmowych, a nawet wpływały powstawanie nowych. Stworzymy widzom niepowtarzalną okazję zobaczenia na dużym ekranie dzieł takich jak " Szczęki ", " Blues Brothers ", " Terminator ", czy " Candyman " – w dodatku ze starych, archiwalnych kopii 35 mm. Odciśnięty na taśmach filmowych znak czasu stworzy unikatową atmosferę nostalgicznej podróży w przeszłość, w którą wspólnie się udamy.Cykl rozpoczną " Szczęki Stevena Spielberga z 1975 roku.Historia o żarłaczu białym, który terroryzuje mieszkańców wyspy Amity była typowym letnim przebojem kinowym, uważanym za przełomowy moment w historii kina. " Szczęki " okazały się najlepiej zarabiającym filmem do czasu premiery " Gwiezdnych wojen " w 1977 roku. Film, którego budżet nie przekroczył 10 milionów dolarów, przyniósł w sumie 472 miliony dolarów w box office, ponad czterokrotnie więcej niż jakikolwiek inny film dotychczas. Do sukcesu filmu oraz popularności letnich hitów kinowych przyczyniło się intensywne wykorzystanie reklamy telewizyjnej i szeroka dystrybucja filmu. W dniu premiery był wyświetlany w ponad 400 kinach, co było znaczącą liczbą w 1975 roku. " Szczęki " nie tylko doprowadziły do rozwoju kariery filmowej Stevena Spielberga, ale również pozytywnie wpłynęły na przeżywający kryzys ówczesny przemysł filmowy, wprowadzając nowy model tworzenia i sprzedaży filmów wielkobudżetowych oraz kształtując kluczową część kultury popularnej.Film powstały na podstawie powieści Petera Benchleya o tym samym tytule, opakowując horror w opowieść przygodową, wykorzystał najgłębsze lęki przed niebezpieczeństwami czyhającymi pod powierzchnią oceanu. " Szczęki " to hitchcockowskie dzieło filmowego suspensu. Spielberg mistrzowsko wykorzystał do budowania napięcia przeplatanie sekwencji w montażu, kreatywne kadrowanie i symbolizujące rekiny motywy, takie jak pływające na powierzchni boje. Wszystko to w połączeniu z niepokojącą muzyką Johna Williamsa sugeruje grozę, która rozgrywa się poza kadrem.Wpływ " Szczęk " na kulturę popularną jest niezaprzeczalny. Film stał się źródłem licznych scenariuszy o drapieżnych istotach, takich jak " Anakonda ", " Pirania ", " Orka ", a także wydarzeń telewizyjnych, takich jak "Tydzień Rekina" na Discovery Channel. Klasyczny " Obcy " został pierwotnie przedstawiony studiu jako " Szczęki " w kosmosie, a w " Gdzie jest Nemo " wielki żarłacz biały nosi imię Bruce na cześć mechanicznego rekina ze " Szczęk ".Choć wpływ " Szczęk " można dostrzec w całej współczesnej kinematografii hollywoodzkiej, to w szczególności można go prześledzić w szeregu przesiąkniętych rekinami sequeli, które powstały później. Podobnie jak " Noc żywych trupów " i " Szklana pułapka ", " Szczęki " posłużyły za wzór dla zupełnie nowego podgatunku: thrillera o rekinach. Podczas gdy naśladowcy " Szczęk " opowiadają głównie o rekinach, nie jest on sam w sobie tym, co czyni " Szczęki " ponadczasowym filmem. Rekin w " Szczękach " służy uzewnętrznieniu konfliktu, który sprawił, że trójka bardzo różniących się od siebie głównych bohaterów utknęła razem na łodzi na środku oceanu. Prawdziwą treścią tej historii jest napięcie, kłótnie i rosnąca przyjaźń między Brodym, Quintem i Hooperem. Podobnie jak w najlepszych horrorach, " Szczęki " przedstawiają bohaterów i ich interpersonalną dynamikę, dopiero gdy ich życia narażone są na niebezpieczeństwo.Tym, co najbardziej wyróżnia sposób, w jaki " Szczęki " potraktowały rekina – pomimo faktu, że nieodwracalnie oczerniły majestatyczne żarłacze w krajobrazie popkultury – jest to, że rekin nie jest prawdziwym czarnym charakterem. To tylko bezlitosna siła natury, która robi to, co potrafi najlepiej. Szczęki " okazały się również artystycznym hitem, dostrzeżonym przez koneserów wymagającego kina. W 1976 roku obraz zdobył nominację do Oscara w najważniejszej kategorii dla Najlepszego Filmu. Akademia zauważyła potencjał artystyczny w tej historii o starciu człowieka z nieokiełznaną siłą natury. Film został wyróżniony za muzykę (soundtrack Johna Williamsa przeszedł do historii), dźwięk i montaż.30 CZERWCA, GODZ. 20:00 | KINO ILUZJON | UL. NARBUTTA 50 A, WARSZAWAZakup biletów: http://bityl.pl/x4lte Dołącz do wydarzenia: http://bityl.pl/HdXOc