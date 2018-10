Za nami 22. Międzynarodowy Festiwal OFF CINEMA

Fot.M.Kaczyński CK ZAMEK

Jury konkursu w składzie: Bartosz Konopka - przewodniczący, Dorota Kobiela Anna Zamecka , po obejrzeniu 29 filmów konkursowych postanowiło przyznać ZŁOTY ZAMEK i nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zł dla Marty Prus za film– czytamy w uzasadnieniu. SREBRNY ZAMEK i nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł trafiła do Andreasa Boschmanna za film. BRĄZOWYM ZAMKIEM i czekiem na 5 000 zł nagrodzono Jakuba Radeja za filmPonadto Jury postanowiło przyznać Wyróżnienia dla Sebastiana Webera za film Artura Wierzbickiego za filmPodczas Festiwalu OFF CINEMA widzowie to jednocześnie drugi skład jurorski, który przyznaje NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI. To wyjątkowe wyróżnienie będące efektem kluczowego w relacji twórca-widz, spotkania, powodu, dla którego robi się filmy. W tym roku filmem, który zdobył serca offcinemaniaków jest:Nagrodę Platynowy Zamek otrzymał w tym roku jeden z najbardziej rozpoznawalnych mistrzów autorskiego kina dokumentalnego Marcel Łoziński . Dwa lata temu w plebiscycie na najlepszy polski film dokumentalny, zwycięzcą okazało się jego arcydziełoW programie Festiwalu, poza pokazami konkursowymi, znalazły się też: spotkania z jurorami, cykl "Panorama", w którym przypomnieliśmy m.in. film zmarłego niedawno wybitnego dokumentalisty Kazimierza Karabasza , sekcja "Światowy dokument", ukazująca bogactwo filmów dokumentalnych z ostatnich miesięcy, w tym przedpremierowo dokument o Ingmarze Bergmanie . Trzy pokazy w klubie festiwalowym, sesja naukowa oraz sekcja "Dokument muzyczny". W programie znalazły się także warsztaty krytyczno-filmowe z Dianą Dąbrowską i Grzegorzem Fortuną.