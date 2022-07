Zabójstwo na planie serialu "Prawo i porządek: Przestępczość zorganizowana"

Co się wydarzyło na planie "Prawo i porządek: Przestępczość zorganizowana"?

We wtorek rano czasu nowojorskiego doszło do zabójstwa członka ekipy serialu kryminalnego " Prawo i porządek: Przestępczość zorganizowana ". Prace nad trzecim sezonem zostały wstrzymane.Jak podają amerykańskie media, do tragicznego zdarzenia doszło o 5:15 rano. Ofiarą był parkingowy, który w tym czasie przebywał sam, choć teoretycznie powinna na miejscu być zarówno ochrona jak i osoby z nowojorskiego oddziału policji ds. filmów i seriali. Ofiara otrzymała serię strzałów. Jej śmierć potwierdzono o szóstej rano w szpitalu.Okoliczności zdarzenia, motywy i sprawca na razie pozostają nieznane. Nie jest też jasne, jak blisko zajścia realizowane były zdjęcia do serialu. Z pierwszych doniesień wiemy jedynie o świadku, który widział po strzelaninie oddalającą się z okolic zdarzenia osobę.NBC zdecydowało się o wstrzymani na dziś prac nad serialem " Prawo i porządek: Przestępczość zorganizowana ". Jego gwiazdą jest Christopher Meloni , który grał tę samą postać w serialu " Prawo i porządek: Sekcja specjalna ".