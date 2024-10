Zaburzenie Mocy! Nowe "Gwiezdne wojny" bez scenarzysty. Co dalej z filmem o Rey?

Czy film o Rey powstanie?

Co wiemy o "Star Wars: New Jedi Order"?

Zwiastun filmu "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" – wciąż ostatniego kinowego widowiska ze świata Star Wars

Wiadomość ta nie powinna zaskakiwać tych, którzy uważnie śledzą wydarzenia w Lucasfilm. Doniesienia o problemach z projektem, niekiedy nazywanym, pojawiają się w mediach od dłuższego czasu.We wrześniu Daniel Richtman informował, że, głównie z powodu scenariusza, który wciąż nie zyskał akceptacji Kathleen Kennedy.Według plotek, Steven Knight , który przejąłponad rok temu, przedstawił co najmniej cztery wersje scenariusza. Każda z nich spotkała się z krytyką i licznymi uwagami. W końcu Knight sam odstawił ten projekt na dalszy plan, koncentrując się na filmowej kontynuacji serialuFilmzostał zapowiedziany dwa lata temu. Początkowo za fabułę mieli odpowiadać Damon Lindelof Justin Britt-Gibson , jednak zrezygnowali z projektu na początku ubiegłego roku.Reżyserką filmu pozostaje, dla której będzie to debiut w pełnometrażowej fabule. Obaid-Chinoy jest laureatką dwóch Oscarów za krótkometrażowe dokumenty i związała się z Disneyem kilka lat temu, kiedy reżyserowała dwa odcinki serialuObecnie nie mamy pewnych informacji o fabule filmu. W przeszłości pojawiały się spekulacje, że w nowym widowisku Rey miałaby być mentorką dwójki młodych osób o niespotykanym poziomie Mocy, lecz jest więcej niż prawdopodobne, że ten pomysł trafił do kosza.Disney poszukuje obecnie nowego scenarzysty dla filmu.