Disney usuwa z kalendarza film "Star Wars". Zamiast: animacja "Epoka lodowcowa 6"

Lucasfilm zapowiada nowe filmy, a wcześniej ogłoszone znikają z kalendarza

Zwiastun serialu "Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków"

Na rok 2026 zapowiedziane były dotąd dwa filmy kinowe ze świata Star Wars . Pierwszy –– zadebiutuje w maju. Drugim miał trafić w grudniu.Jedna szanse na to, że ten drugi film trafi do kin, od dawna większość uważała za zerowe. Co prawda w przygotowaniu jest kilka widowisk ze świata Star Wars , jednak żaden z nich nie wyszedł poza fazę mówienia o nim.Najbliżej realizacji były dwa projekty. Pierwszy nosi tytułi ma go wyreżyserować. Ten co prawda deklaruje, że w przyszłym roku planuje wejść na plan widowiska, ale żadnych konkretów dotąd nie poznaliśmy.Drugim projektem był film z, która miała powrócić jako. Za projekt odpowiada. Film jednak w najbliższym czasie nie trafi do produkcji, bo niedawno dowiedzieliśmy się, że scenariusz trafił do kosza i prace nad nim trzeba zacząć od nowa.Filmowi o Rey zagraża też dopiero co zapowiedziana nowa trylogia od. Ma ona być kontynuacją dotychczasowego cyklu kinowego i wszyscy spodziewają się, że pojawi się w nim właśnie grana przez Daisy Ridley Fanom Star Wars wciąż więc pozostają wyłącznie nowe seriale na platformie Disney+.