Daisy Ridley przyszłością Star Wars. Rey pojawi się w kilku filmach cyklu

Gwiezdne wojny to uniwersum nostalgii, a wytwórni kończą się sposoby na budowanie

Zwiastun filmu "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"

nostalgiiO projekcie Simona Kinberga na razie niewiele wiadomo poza faktem, że będzie to nowa trylogia. Podobno projekty będą nosić tytuł. Zarazem jednak w sieci pojawiały się doniesienia o tym, że projekt jest na bardzo wczesnym etapie realizacji i w zasadzie nie powinien być jeszcze publicznie ogłaszany.Dlaczego więc tak się stało. The Hollywood Reporter sugeruje, że wszystko sprowadza się do tego, w jakiej pozycji postawiło się samo studio Lucasfilm. Jak powiedział dziennikarzom THR jeden z rozmówców, Gwiezdne wojny stały się przedsięwzięciem opartym na nostalgii. Problem w tym, że kończą się sposoby na to, jak tę nostalgie pobudzić wśród widzów.Aktualnie najpopularniejszym rozwiązaniem jest wykorzystanie, gdzie tylko się da, w którą w trylogii J.J. Abramsa wcieliła się. Jeden film z jej udziałem – w reżyserii Sharmeen Obaid-Chinoy – jest już w przygotowaniu. Problem w tym, że aktualny scenariusz niedawno trafił do kosza, a nowy scenarzysta nie został jeszcze wybrany. Rey ma się również pojawić w trylogii Kinberga . Choć plotki krążące po sieci sugerują, że będzie w niej postacią drugoplanową. Ma raczej być mentorem nowej grupy bohaterów. Zajmie więc pozycję, którą w oryginalnej trylogii pełnił Obi-Wan Kenobi W jakich jeszcze filmach szykowanych w Lucasfilm Rey się pojawi, tego The Hollywood Reporter nie ujawnia.