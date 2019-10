Zagraniczny BO zdominował kontrowersyjny film z Chin

Do dominacji chińskich produkcji na zagranicznym box offisie już zdążyliśmy się przyzwyczaić. Jednak triumf(Better Days) jest wyjątkowy. Przez długi czas wydawało się, że dzieło Dereka Tsanga nigdy nie ujrzy światła dziennego. Pierwotnie jego premiera została zaplanowana na festiwal w Berlinie , ale w ostatniej chwili cenzura doprowadziła do jego wycofania. Później ogłoszono, że obraz trafi do dystrybucji pod koniec czerwca. I znów, na parę dni przed premierą cenzura zablokowała film.jednak zatriumfowało. Opowieść o miłości dziewczyny prześladowanej przez inne uczennice do chłopaka żyjącego na ulicy zarobił w ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania w kinach. To wystarczyło do pokonania hollywoodzkiej konkurencji.Drugie miejsce przypadło liderce ubiegłotygodniowego zestawienia,. Weekendowe wpływy szacowane są na. Dzięki temu łącznie poza granicami USA baśniowe produkcja zarobiła 228,1 mln dolarów, a w skali całego globu zbliża się do 300 milionów (obecnie 293,5 mln).Najlepszym regionem dla disnejowskiego widowiska była Europa notując małe spadki. We Francji straciło 10%, w Holandii 11%, a w Polsce i Rosji - 35%. Jednak na najważniejszym rynku - Chinach - po solidnych wynikach w ciągu tygodnia, w weekend zanotowano spadek przekraczający 61% (8,4 mln dolarów).Najniższy stopień podium okupuje, który z powodzeniem odparł w Europie atak. Widowisko wygrało z produkcją Jamesa Camerona m.in. we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii utrzymując tam pierwsze lokaty. We Francji zarobił 5,5 mln dolarów, w Niemczech 4,7 mln, a w Wielkiej Brytanii 4,3 mln. Utrzymał pozycję lidera również w Japonii (3,1 mln dolarów) oraz Hiszpanii (2,4 mln).Weekendowe wpływywyniosłyDzięki temu zagraniczne zarobki filmu wzrosły do 571,5 mln dolarów, co jest trzecim najlepszym wynikiem spośród wszystkich produkcji inspirowanych komiksami DC Comics. Globalnie na koncie jest 849,1 mln dolarów, co stanowi nowy rekord wpływów dla filmu mającego w USA kategorię wiekową R.Czwarte miejsce w naszym zestawieniu zajął, którego weekendowy wynik szacujemy na. Obraz miał swoją premierę w Japonii (1,8 mln dolarów w trzy dni), gdzie jednak zajął w weekend (liczony tam sobota-niedziela) dopiero czwarte miejsce. Bez rewelacji wystartował też na Tajwanie (1,9 mln dolarów). W Polsce zajął piąte miejsce zgarniając na dzień dobry 170 tys. dolarów. Najlepszym rynkiem są Chiny, skąd pochodzi 3,5 mln dolarów.Pierwszą piątkę zamyka animacja, która zarobiła ok.. Film zadebiutował m.in. w Meksyku (2,8 mln dolarów), Wielkiej Brytanii (2,7 mln) i Hiszpanii (1,4 mln).W zestawieniu nie uwzględniliśmy, którego weekendowe wpływy nie przekroczyły 10 milionów dolarów. Ponieważ jednak w większości krajów miał on swoją premierę już w środę, to łącznie na koncie na koniec tygodnia było 12,8 dolarów. Najlepiej otworzył się w Wielkiej Brytanii (3,8 mln dolarów) i we Francji (3,1 mln). W obu tych krajach nie zdołał jednak wywalczyć pozycji lidera. Numerem jeden był tylko w Tajlandii (1,5 mln dolarów) i Singapurze.