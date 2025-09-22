"Krzyk VII": Szykuje się niespodziewany powrót?

Lata mijają, a seria "Krzyk" dalej działa na wyobraźnię aktorów. Jak donosi właśnie portal Bloody Disgusting, kolejna gwiazda znana z poprzednich części powróci przy okazji opracowywanej właśnie siódmej odsłony serii. Według dziennikarzy na ekranie ponownie zobaczymy Hayden Panettiere, powracającą w swojej roli Kirby Reed.
Kirby Reed powróci w "Krzyku VII"?
Portal powołuje się na informacje pozyskane przez Entertainment Weekly, donosząc, że w najnowszej odsłonie "Krzyku
" Kirby Reed połączy siły z Sidney Prescott w walce z zamaskowanym seryjnym mordercą. Panettiere
powróci na ekran otoczona wieloma innymi aktorami znanymi z poprzednich części – oprócz Neve Campbell
będą to między innymi: Courtney Cox
, Mason Gooding
, Matthew Lillard
, Jasmin Savoy Brown
czy David Arquette
.
Przypomnijmy, że postać Kirby Reed zadebiutowała w czwartej części "Krzyku
" z 2011 roku. Panettiere
wcieliła się wówczas w młodą miłośniczkę dreszczowców. Ocalała z masakry w Woodsboro, bohaterka pojawiła się potem w "Krzyku VI
" – kilkanaście lat odpoczynku pchnęło jej życie do przodu. W najnowszej części kultowej serii horrorów Reed wróciła bowiem jako agentka FBI.
"Krzyk VII" – co wiemy o filmie?
Za kamerą filmu stanie Kevin Williamson
, czyli autor scenariusza do pierwszej części serii. Fabułę przygotował Guy Busick
– autor scenariuszy do "Krzyku
" oraz "Krzyku VI
". Ten drugi był najlepiej zarabiającą częścią serii – udało mu się zgromadzić 169 milionów dolarów w kasach kin na całym świecie. Łącznie saga stworzona przez Wesa Cravena
zebrała ponad 900 milionów dolarów, stając się jedną z najlepiej zarabiających horrorowych franczyz w historii amerykańskiego przemysłu filmowego.
Zwiastun filmu "Krzyk VI"