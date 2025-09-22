Newsy Filmy Multimedia "The Mandalorian & Grogu" – pierwszy zwiastun filmu. Jest moc?
Przed momentem Disney Polska postanowiło podzielić się oficjalnym polskim zwiastunem nadchodzącego widowiska "The Mandalorian & Grogu". Długo oczekiwana kontynuacja wydarzeń z serialu "The Mandalorian" trafi do kin w maju przyszłego roku. Tymczasem już dziś dzielimy się pierwszym oficjalnym zwiastunem, zapowiadającym kinową produkcję.

"The Mandalorian & Grogu" – zwiastun filmu





"The Mandalorian & Grogu" – co wiemy?



"The Mandalorian & Grogu" ma kontynuować wątki z serialu Disney+ "The Mandalorian", którego akcja rozgrywa się kilka lat po "Powrocie Jedi" w miejscu znanym jako Zewnętrzne Rubieże. Mieszkańców niespecjalnie obchodzi, że Imperium upadło, a na jego gruzach powstała Nowa Republika. Organizacja Najwyższy Porządek jeszcze się nie narodziła. Fabuła skupia się na perypetiach samotnego rewolwerowca (Pedro Pascal), jednego z Mandalorian, słynnych najemników i łowców nagród. Bohater przemierza kosmos w towarzystwie obdarzonego Mocą małego kosmity Grogu.

1138897_2.13.jpeg


Premierę zaplanowano na 22 maja 2026 roku. Będzie to pierwszy kinowy film z serii "Gwiezdne wojny" od czasów "Skywalkera. Odrodzenia" z 2019 roku. Jak informowaliśmy na początku tego roku, budżet produkcji wyniósł 166,4 mln dolarów. Mimo faktu, że kwota ta może robić wrażenie, będzie to najtańszy filmowy projekt z uniwersum Gwiezdnych Wojen od czasu, gdy Lucasfilm został przejęty przez koncern Disneya.

Za produkcję odpowiadają Jon Favreau (reżyseria) i Dave Filoni (scenariusz). Poza duetem tytułowych bohaterów, na ekranie zobaczymy także nowe postacie, w które wcielą się między innymi znana z serii o "Obcym" Sigourney Weaver oraz gwiazda serialu "The Bear", Jeremy Allen White.

