"The Mandalorian & Grogu" – pierwszy zwiastun filmu. Jest moc?

Przed momentem Disney Polska postanowiło podzielić się oficjalnym polskim zwiastunem nadchodzącego widowiska "The Mandalorian & Grogu". Długo oczekiwana kontynuacja wydarzeń z serialu "The Mandalorian" trafi do kin w maju przyszłego roku. Tymczasem już dziś dzielimy się pierwszym oficjalnym zwiastunem, zapowiadającym kinową produkcję.
"The Mandalorian & Grogu" – zwiastun filmu
"The Mandalorian & Grogu" – co wiemy?
"The Mandalorian & Grogu
" ma kontynuować wątki z serialu Disney+ "The Mandalorian
", którego akcja rozgrywa się kilka lat po "Powrocie Jedi
" w miejscu znanym jako Zewnętrzne Rubieże. Mieszkańców niespecjalnie obchodzi, że Imperium upadło, a na jego gruzach powstała Nowa Republika. Organizacja Najwyższy Porządek jeszcze się nie narodziła. Fabuła skupia się na perypetiach samotnego rewolwerowca (Pedro Pascal
), jednego z Mandalorian, słynnych najemników i łowców nagród. Bohater przemierza kosmos w towarzystwie obdarzonego Mocą małego kosmity Grogu.
Premierę zaplanowano na 22 maja 2026 roku. Będzie to pierwszy kinowy film z serii "Gwiezdne wojny
" od czasów "Skywalkera. Odrodzenia
" z 2019 roku. Jak informowaliśmy na początku tego roku, budżet produkcji wyniósł 166,4 mln dolarów. Mimo faktu, że kwota ta może robić wrażenie, będzie to najtańszy filmowy projekt z uniwersum Gwiezdnych Wojen
od czasu, gdy Lucasfilm został przejęty przez koncern Disneya.
Za produkcję odpowiadają Jon Favreau
(reżyseria) i Dave Filoni
(scenariusz). Poza duetem tytułowych bohaterów, na ekranie zobaczymy także nowe postacie, w które wcielą się między innymi znana z serii o "Obcym
" Sigourney Weaver
oraz gwiazda serialu "The Bear
", Jeremy Allen White
.