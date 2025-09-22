Za nami 3. edycja LOT Kino Letnie – W Stronę Zachodzącego Słońca

3. edycja największego kina plenerowego w Polsce dobiegła końca. Od 3 czerwca do 6 września na Placu Defilad w Warszawie widzowie mogli oglądać w sumie aż 43 tytuły. W programie filmowym znalazły się takie hity jak "Barbie", "Casablanca", "Pulp Fiction", "Czas apokalipsy", "Parasite", "Incepcja" czy "Chłopaki nie płaczą". Wszystkie pokazy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem – frekwencja była zawsze stuprocentowa, a każdej projekcji towarzyszyła niezapomniana atmosfera.
Nowością w tym roku było również silent disco, które pozwoliło miłośnikom tańca pod chmurką bawić się do rana, w samym sercu miasta.
Dzięki współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT oraz partnerami projektu (Hisense, Wealthon, Xiaomi, Hortex, Pyszne.pl, Bracia Sadownicy, TK Maxx, Polski Atom, 4F, Mamyito, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, JAC, Yves Saint Laurent, Wild Stripes, Kinads Media, YourKaya, Warszawska kranówka, TVP Kultura, Stroer, eBilet Now, Radio Eska, Rzeczpospolita, RP.pl, Filmweb, Viva!, KMAG, PISMO Magazyn Opinii, SKM Szybka Kolej Miejska w Warszawie), widzowie mogli liczyć na dodatkowe atrakcje, strefy specjalne i niespodzianki.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólne filmowe emocje i długie wieczory pod gwiazdami. Cieszymy się, że publiczność tłumnie wypełniała plac podczas każdego seansu. Tymczasem my już zabieramy się do prac nad czwartą odsłoną.
Do zobaczenia za rok na kolejnej edycji LOT Kino Letnie – W Stronę Zachodzącego Słońca!
Informacja sponsorowana