Za nami 3. edycja LOT Kino Letnie – W Stronę Zachodzącego Słońca

Nowością w tym roku było również silent disco, które pozwoliło miłośnikom tańca pod chmurką bawić się do rana, w samym sercu miasta.Dzięki współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT oraz partnerami projektu (Hisense, Wealthon, Xiaomi, Hortex, Pyszne.pl, Bracia Sadownicy, TK Maxx, Polski Atom, 4F, Mamyito, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, JAC, Yves Saint Laurent, Wild Stripes, Kinads Media, YourKaya, Warszawska kranówka, TVP Kultura, Stroer, eBilet Now, Radio Eska, Rzeczpospolita, RP.pl, Filmweb, Viva!, KMAG, PISMO Magazyn Opinii, SKM Szybka Kolej Miejska w Warszawie), widzowie mogli liczyć na dodatkowe atrakcje, strefy specjalne i niespodzianki.Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólne filmowe emocje i długie wieczory pod gwiazdami. Cieszymy się, że publiczność tłumnie wypełniała plac podczas każdego seansu. Tymczasem my już zabieramy się do prac nad czwartą odsłoną.Do zobaczenia za rok na kolejnej edycji LOT Kino Letnie – W Stronę Zachodzącego Słońca!