Zapraszamy do "Świątyni Kości". Zobacz zwiastun kontynuacji "28 lat później"

Studio Sony Pictures Entrtainment udostępniło pierwszy zwiastun horroru "28 lat później: Świątynia Kości". Film w reżyserii Nii DaCosty ("Candyman") domknie cykl zapoczątkowany przez "28 dni później" Aleksa Garlanda i Danny'ego Boyle'a. Krótkie wideo prezentujemy poniżej.
Zobacz pierwszy zwiastun "Świątyni Kości"
Film "28 lat później: Świątynia Kości" trafi na ekrany polskich kin na początku przyszłego roku. Zobaczcie pierwszy zwiastun:
Dr Kelson (Ralph Fiennes
), którego poznaliśmy w "28 latach później
", znajduje się w trudnych okolicznościach. Ich konsekwencje mogą zmienić świat, jaki zna. Spotkanie Spike'a (Alfie Williams
) z Jimmym Crystalem (Jack O'Connell
) staje się koszmarem, od którego nie może uciec. W świecie Świątyni Kości zarażeni nie są już największym zagrożeniem dla przetrwania – nieludzkość ocalałych może być dziwniejsza i bardziej przerażająca.
Horror "28 lat później
" trafił na ekrany w czerwcu tego roku. W recenzji autorstwa Marcina Pietrzyka czytamy: "28 lat później" nie jest bowiem pochopnie zrobioną produkcją, która chce spieniężyć popularność oryginału. Nie jest również rzeczą łopatologicznie ogrywającą nostalgię, nastawioną na próbę odtworzenia jego klimatu. Nie, nowe wspólne dzieło Boyle'a i Garlanda pozostaje w pełni autonomiczne: zrealizowane na fundamentach "28 dni później", ale funkcjonujące jako niezależna historia osadzona po prostu w tym samym świecie. Panowie ewidentnie dobrze przemyśleli to, jak może wyglądać rzeczywistość 28 lat po wybuchu pandemii wściekłości i zbudowali wiarygodny model ze społecznościami ludzi i pierwotnymi wspólnotami zarażonych. Oryginał wykorzystali jako inspirację, ale nie trzymali się kurczowo jego fabuły. W efekcie – co może zaskakiwać – "28 lat później" nie wymaga znajomości "28 dni później". Widzowie, dla których jest to pierwszy kontakt z tym światem, nie będą mieli najmniejszych problemów z wejściem w jego specyfikę i doświadczaniem historii 12-letniego Spike'a.
