Box Office USA: Anime znów lepsze od amerykańskich filmów

Po raz drugi w tym roku na szczycie amerykańskiego box office'u debiutuje produkcja z Japonii. I choć tym razem obyło się bez rekordu, to jednak "Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc" bez większych problemów pokonał konkurencję.
Anime sprzedaje się w amerykańskich kinach zgodnie z tymi bardziej optymistycznymi prognozami. Aktualne szacunki mówią o 17,3 mln dolarów dla "Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc"
. To jednak kropla w porównaniu do 70,6 mln dolarów, które we wrześniu zgarnął "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
".
Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
*Niektóre źródła podają 225 mln
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Minecraft: Film
|$423,9
|$162,8
|4,289
|4.04
|13.05
|$150
|2
|Lilo & Stitch
|$423,8
|$146,0
|4,410
|23.05
|22.07
|$100
|3
|Superman
|$354,2
|$125,0
|4,275
|11.07
|15.08
|$364*
|4
|Jurassic World: Odrodzenie
|$339,6
|$92,0
|4,324
|2.07
|5.08
|$180
|5
|Grzesznicy
|$278,6
|$48,0
|3,347
|18.04
|3.06
|$90
|6
|Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
|$274,3
|$117,6
|4,125
|25.07
|23.09
|$200
|7
|Jak wytresować smoka
|$263,0
|$84,6
|4,373
|13.06
|15.07
|$150
|8
|Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat
|$200,5
|$88,8
|4,105
|14.02
|15.04
|$380
|9
|Mission: Impossible—The Final Reckoning
|$197,4
|$64,0
|3,861
|23.05
|19.08
|$400
|10
|Thunderbolts*
|$190,3
|$74,3
|4,330
|2.05
|1.07
|$180
|11
|F1: Film
|$189,5
|$57,0
|3,732
|27.06
|22.08
|$300
|12
|Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
|$176,7
|$84,0
|3,802
|5.09
|7.10
|$55
|13
|Zniknięcia
|$151,5
|$43,5
|3,631
|8.08
|9.09
|$38
|14
|Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi
|$138,1
|$51,6
|3,523
|16.05
|17.06
|$50
|15
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
|$132,4
|$70,6
|3,342
|12.09
|-
|$20
Na chwilę obecną nie można jednoznacznie powiedzieć, kto zajmie drugie miejsce. Różnica wynosi tylko 150 tysięcy dolarów, więc niedzielne seanse wieczorne mogą wszystko zmienić. Niemniej jednak na razie minimalnie lepszy jest "Czarny telefon 2"
. Wygląda jednak na to, że mimo lepszego od jedynki startu ostatecznie sprzeda się gorzej. Na otwarcie miał przewagę 2,7 mln dolarów. Po dziesięciu dniach różnica spadła do 1,6 mln dolarów.
Prawdopodobnie na trzecim miejscu wyląduje druga z nowości – "Gdyby nie ty"
. Film nie powtórzy sukcesu poprzedniej adaptacji prozy Colleen Hoover
"It Ends with Us
". Tamten obraz startował z poziomu 50 milionów dolarów. "Gdyby nie ty"
stać było na zarobienie jedynie 12,9 mln dolarów.
Słabiutko wypadła muzyczna biografia "Springsteen: Ocal mnie od nicości".
Przy budżecie w wysokości 55 milionów dolarów film stać było na otwarcie na poziomie 9,1 mln dolarów. Twórcy muszą liczyć na dobre wyniki na świecie. A na to się nie zanosi. Na razie reszta świata przyniosła 7 milionów dolarów.
Widzów nie znalazł też horror "Miasteczko Shelby Oaks"
. Obraz zarobił na dzień dobry 2,4 mln dolarów. Kwota mało imponująca, lecz dla dystrybutora i tak dobra. W historii Neon Films lepszy start zaliczyło tylko siedem tytułów.
W pierwszej dziesiątce mamy jeszcze jedną nowość. To wznowienie animacji "ParaNorman"
, które przyniosło 1,1 mln dolarów. W efekcie łączne wpływy wzrosły do 57,1 mln dolarów.
Największe tłumy w weekend były w kinach pokazujących "Bugonię"
. Obraz zaliczył bardzo dobrą średnią w wysokości 40,5 tys. dolarów, co przełożyło się na wpływy w wysokości 690 tys. dolarów. A kwota ta mogła być jeszcze wyższa, gdyby nie specjalna promocja, która umożliwiała obejrzenie filmu za darmo wszystkim tym, którzy byli łysi.
Box Office USA: 24-26 października 2025
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc (NOWOŚĆ)
|$13,85*
|17,25
|1
|3003
|2
|Czarny telefon 2 (-1)
|$13,0
|$49,05
|2
|3460
|3
|Gdyby nie ty (NOWOŚĆ)
|$12,85
|$12,85
|1
|3393
|4
|Springsteen: Ocal mnie od nicości (NOWOŚĆ)
|$8,25*
|$9,1
|1
|3460
|5
|Tron: Ares (-3)
|$4,9
|$63,37
|3
|2940
|6
|Anioł stróż (-3)
|$3,1
|$11,8
|2
|2990
|7
|Miasteczko Shelby Oaks (NOWOŚĆ)
|$1,84*
|$2,35
|1
|1823
|8
|Jedna bitwa po drugiej (-4)
|$2,33
|$65,79
|5
|1473
|9
|Urodzony rabuś (-4)
|$2,0
|$19,36
|3
|2347
|10
|ParaNorman (wznowienie)
|$1,1
|$57,1
|b/d
|1359
W nadchodzącym tygodniu pierwsze duże nowości pojawią się w kinach już w środę. Będą to: wyreżyserowana przez Polaka, Jana Komasę
, "Rocznica"
oraz europejska animacja "Koszmarek".
W piątek do szerszej dystrybucji trafi "Bugonia"
, jak również wznowienie słynnego "Powrotu do przyszłości" oraz "Baahubali: The Epic"
, czyli przemontowana i zremasterowana wersja kasowej dylogii "Bahubali
".