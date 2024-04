Zapraszamy na 4. Tydzień Warszawskich Kin Studyjnych

PROGRAM

* ATLANTIC * AMONDO * ELEKTRONIK * ILUZJON * KINOKAWIARNIA STACJA FALENICA * KINO NA BOKU * KINOTEKA * KULTURA * LUNA * MURANÓW * PRAHA ŚWIT * U-JAZDOWSKI * WISŁA *W każdym kinie w ramach Tygodnia Warszawskich Kin Studyjnych zaplanowano szereg wydarzeń: pokazy, dyskusje, warsztaty, wystawy, spotkania, spacery, a nawet potańcówkę. Do zobaczenia ponadczasowa klasyka, kroniki filmowe, Teatroteki, a także najnowsze europejskie produkcje – w tym filmy dla dzieci – w przedpremierowej odsłonie. Część wydarzeń jest bezpłatna, część w atrakcyjnych i przystępnych cenach. Zapraszamy!Do udziału w wydarzeniach Tygodnia Warszawskich Kin Studyjnych zachęcamy nie tylko stałych bywalców kin studyjnych, ale wszystkich, którzy kochają kino, Warszawę i miejsca, które wpisują się w filmowe tradycje stolicy.Szczegółowy program i informacje online i offline w wybranych kinach studyjnych.Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Kin Studyjnych.seans otwarcia: " Wilczyca " (reż. M. Piestrak, Polska 1983, 108 min) z audiodeskrypcją Doroty Masłowskiej + dyskusja "Jak ewoluowało kino gatunkowe w Polsce?" z udziałem Marka Piestraka i Bartosza M. Kowalskiego. Prowadzenie Łukasz Adamski.pokaz filmu "Legendy Warszawskie: Złota Kaczka, Bazyliszek, Warszawska Syrenka" (39 min). Na scenie animatorka przeprowadzi warsztaty plastyczne związane z postaciami z legend. Dla dzieci 3-7 lat."Kicia Kocia w przedszkolu" (reż. nadzorująca M. Stróżycka, Polska 2024, 42 min) – pokaz przedpremierowy + warsztaty dla dzieci prowadzone przez Karolinę Witowską.śladami lokacji do filmu "Warszawa" (zbiórka przed wejściem do Kinoteki).Pokaz odrestaurowanej wersji filmu " Warszawa " (reż. D. Gajewski, Polska 2003, 104 min, napisy angielskie) Pan T. " (reż. M. Krzyształowicz, Polska 2019, 104 min) + spotkanie z Marcelem Woźniakiem, autorem książek o Leopoldzie Tyrmandzie. Prowadzenie Anna Serdiukow.oraz dawnego warszawskiego Broadwayu, jak nazywano ulicę Marszałkowską. Oprowadzanie Magdalena Krajewska.Pokaz Polskiej Kroniki Filmowej z tańcem jako motywem przewodnim z prelekcją historyczki kina Katarzyny Wajdy + Wernisaż plakatów Katarzyny Nioski Boguckiej CHILL OUT w ILUZJONIE + potańcówka na patio kina z muzyką na żywo graną przez zespół Laura Jazz Band. Zaklęte rewiry " (reż. J. Majewski, Polska 1975, 95 min) + spotkanie z restauratorką Agnieszką Kręglicką i Marcinem Kręglickim. Prowadzenie Anna Serdiukow.Warsztaty dla młodzieży Czy jest wciąż miejsce dla krytyków filmowych?" – prowadzenie Michał Konarski i Julia Palmowska – Pełna Sala Kiler " (reż. J. Machulski, Polska 1997, 104 min, napisy angielskie) + spotkanie z Katarzyną Figurą. Prowadzenie Bartosz Przybyszewski, współautor podcastu Podcastex. Victoria " (reż. K. Porcari, Polska 2022, 28 min) + czytanie fragmentów książki Radosława Piwowarskiego "Lekcje seksu doktora Alzheimera" + spotkanie z Radosławem Piwowarskim, Karoliną Porcari i Katarzyną Figurą.Double feature " Moje stare " (reż. N. Parzymies, Polska 2023, 28 min) + " Thelma i Louise " (reż. R. Scott, USA 1991, 129 min) + rozmowa o kinie kobiet z Nataszą Parzymies i krytyczką filmową Klarą Cykorz. Prowadzenie Michał Konarski. Leonardo. Odkrywca " (reż. J. Capobianco, P.L. Granjon, Francja, USA, Irlandia, Luksemburg 2023, 100 min) – pokaz przedpremierowy dla dzieci + warsztaty dla dzieci "Pracownia sztuki współczesnej".Pokaz Teatrotek: "Taniec z ofiarą" reż. Luiza Budejko i "Siostry" reż. Paweł Wróbel + spotkanie z twórcami: Luizą Budejko i Pawłem Wróblem, aktorami Maciejem Zuchowiczem i Agnieszką Przepiórską. Na dyskusji obecni będą także dyrektor WFDiF Zbigniew Domagalski oraz Maciej Wojtyszko, opiekun artystyczny Teatrotek. Prowadzenie Klara da Costa. Jutro będzie nasze " (reż. P. Cortellesi, Włochy 2023, 118 min) – pokaz przedpremierowy + spotkanie z Anną Osmólską-Mętrak. Bestia " (reż. A. Hertz, Polska 1917, 48 min) – seans z muzyką na żywo Pawła Szamburskiego + spotkanie z autorkami książki "Sfinks. Wizjonerzy i skandaliści kina" Izabelą Żukowską i Faustyną Toeplitz-Cieślak. Prowadzenie Anna Serdiukow.– film dokumentalny "Spacer śladami nieistniejących kin"– film dokumentalny " Ula " (reż. A. Iwańska, Polska 2023, 74 min)