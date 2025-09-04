Sydney Sweeney jako legenda ringu. Zobacz nowe zdjęcia z filmu "Christy"

Już za parę dni na festiwalu w Toronto zaprezentowany zostanie film "Christy". A tymczasem dziś, za sprawą publikacji w "Vanity Fair", do sieci trafiły nowe zdjęcia. Możecie na nich zobaczyć samą Sydney Sweeney.
Legenda kobiecego bosku z filmową biografią "Christy"
to dramat sportowy będą biografią Christy Martin. To legendarna pięściarka, która w latach 90. okrzyknięta została kobiecą wersją Rocky'ego. Została pierwszą kobietą, która podpisała kontrakt z kultowym promotorem Donem Kingiem, i jedyną bokserką, która pojawiła się na okładce "Sports Illustrated". Jej charyzma, uroda i wytrwałość na ringu zjednały jej rzeszę zagorzałych fanów. Jej życie prywatne nie było jednak tak udane – poza ringiem zmagała się z toksycznym związkiem, wewnętrznymi demonami, a także stawiła czoła brutalnemu zamachowi na swoje życie, którego dopuścił się jej własny mąż.
W głównej roli wystąpiła Sydney Sweeney
. Jak wygląda jako Christy Martin, możecie sprawdzić na poniższych zdjęciach:
Za "Christy"
odpowiada Australijczyk David Michôd
. Ma on na swoim koncie takie filmy jak "Rover
" i "Król
". "Christy
" to jego pierwszy pełny metraż od sześciu lat.
W obsadzie filmu są także: Katy O'Brian
, Ben Foster
, Tony Cavalero
i Adrian Lockett
.
Zwiastun filmu "Król"