Newsy Filmy Kolaboranci, naziści i Żydzi. Szczegóły fabuły nowego filmu Jana Holoubka
Filmy

Kolaboranci, naziści i Żydzi. Szczegóły fabuły nowego filmu Jana Holoubka

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jan+Holoubek+szykuje+film+%22Wild+Wild+East%22.+Znamy+szczeg%C3%B3%C5%82y+fabu%C5%82y-162780
Kolaboranci, naziści i Żydzi. Szczegóły fabuły nowego filmu Jana Holoubka
źródło: Materiały prasowe
Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, Jan Holoubek szykuje się do realizacji kolejnego filmu fabularnego. Projekt nosi tytuł "Dziki, dziki wschód" i dzięki artykułowi w Variety poznaliśmy szczegóły fabuły.  

"Dziki, dziki wschód": co się wydarzyło na polskiej prowincji w 1943 roku?



Jan Holoubek wejdzie na plan filmu w październiku. Zdjęcia kręcone będą w Polsce i na Litwie.

Akcja filmu osadzona została w 1943 roku na terenach okupowanych przez III Rzeszę. Głównym bohaterem jest Martin Wolff. To niemiecki urzędnik wysłany do leżącej na uboczu wsi, by wyjaśnić tajemnicę zniknięcia żydowskiego prawnika. Jego przybycie zaburza delikatną równowagę, jaka wytworzyła się pomiędzy naznaczonymi wojną mieszkańcami wsi, skorumpowanymi kolaborantami, nazistowskimi władzami i odsłoni sieć zdrady i chciwości powiązanych z przekazywanymi szeptem plotkami na temat ukrytej fortuny prawnika. Choć jednak na światło dzienne wychodzą kolejne mroczne tajemnice, śledztwo Wolffa może ukrywać więcej niż odkrywa... 

GettyImages-1667557451.jpg Getty Images © Vittorio Zunino Celotto

Joanna Kulig

W obsadzie filmu "Dziki, dziki wschód" znaleźli się m.in.: Itay Tiran, Robert Więckiewicz, Piotr Trojan, Jan Bülow, Jacek Beler i Joanna Kulig. Producentkami są Bogna Szewczyk-Skupień, Klaudia Śmieja-Rostworowska i Ewa Puszczyńska

Jan Holoubek jest ostatnio mocno zapracowanym filmowcem. W 2023 roku premierę miał film "Doppelgänger. Sobowtór", a za parę miesięcy zobaczymy jego serial "Heweliusz". Oprócz "Wild Wild East" Holoubek pracuje też nad serialem dla HBO Max, którego fabuła ma być inspirowana jedną z najgłośniejszych spraw kryminalnych w historii Polski. 

Zwiastun filmu "Doppelgänger. Sobowtór"




Powiązane artykuły Jan Holoubek

Zobacz wszystkie artykuły

Dziki, dziki wschód  (2026)

 Dziki, dziki wschód

Najnowsze Newsy

Filmy Multimedia

Sydney Sweeney jako legenda ringu. Zobacz nowe zdjęcia z filmu "Christy"

8 komentarzy
Inne Filmy

Giorgio Armani, legenda włoskiego świata mody, nie żyje. Miał 91 lat

20 komentarzy
Filmy

"Father of Us": Christian Slater w nowym filmie hollywoodzkiego weterana

Filmy

Twórcy "Martwego zła" i "Zniknięć" będą uprawiać "Czarną magię"

3 komentarze
Gry

Patrick Gibson jako James Bond!

9 komentarzy

WENECJA 2025: Wsłuchujemy się w "Głos Hind Rajab"

5 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

GDYNIA 2025: Tak wyglądają tegoroczne POKAZY SPECJALNE