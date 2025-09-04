Newsy Filmy Inne Giorgio Armani, legenda włoskiego świata mody, nie żyje. Miał 91 lat
Giorgio Armani, legenda włoskiego świata mody, nie żyje. Miał 91 lat

Bardzo smutna wiadomość dotarła do nas z Włoch. Otóż dziś w wieku 91 lat zmarł Giorgio Armani, legendarny kreator mody.

Giorgio Armani. Kreator, który kochał kino i którego kino kochało



Giorgio Armani urodził się 11 lipca 1934 roku. W dzieciństwie doświadczył biedy i wojennego okrucieństwa. Początkowo planował zostać lekarzem. Rozpoczął nawet studia medyczne, ale po trzech latach przerwał je, by odbyć służbę wojskową. To zdecydowało o całej jego przyszłości, gdyż ze względu na swoje medyczne wykształcenie został oddelegowany do szpitala wojskowego w Weronie. Tam miał okazję oglądać pokazy modowe i szybko odkrył, że to jest jego prawdziwą pasją.

Po ukończeniu służby wojskowej zaczął pracę w La Rinascente, gdzie był sprzedawcą oraz odpowiadał za wystawy w oknach. Tak zwrócił na siebie uwagę słynnego kreatora Nino Cerrutiego, dla którego zaczął pracować w połowie lat 60.

02.jpg Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis


Pod koniec lat 60. poznał Sergio Galeottiego, który stał się jego przyjacielem, partnerem w życiu prywatnym i zawodowym. Wspólnie w połowie lat 70. założyli dom mody Armani.

Popularność firmy szybko zaczęła rosnąć. Pomogło w tym kino. Giorgio Armani wierzył, że filmy są w stanie szybko i szeroko wypromować markę. I miał rację. Przełomem okazał się film z Richardem Gere'em "Amerykański żigolak", do którego Armani przygotował kostiumy.

Od tamtej pory stroje od Armaniego można było zobaczyć w ponad 100 filmach. A jeszcze częściej widoczne były na festiwalach i czerwonych dywanach, gdyż Armani to marka kochana przez hollywoodzkie gwiazdy. Do największych miłośników jego strojów należą: Cate Blanchett, Jodie Foster, Julia Roberts, Jessica Chastain, Leonardo DiCaprio i Robert De Niro.

Dokładne przyczyny śmierci Armaniego nie zostały podane. O problemach zdrowotnych kreatora mody mówiło się od kilku miesięcy, kiedy przez chwilę był w szpitalu, a potem przestał pojawiać się publicznie.

Zwiastun filmu "Amerykański żigolak"



