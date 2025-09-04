Giorgio Armani, legenda włoskiego świata mody, nie żyje. Miał 91 lat

Bardzo smutna wiadomość dotarła do nas z Włoch. Otóż dziś w wieku 91 lat zmarł Giorgio Armani, legendarny kreator mody.
Giorgio Armani. Kreator, który kochał kino i którego kino kochało
Giorgio Armani urodził się 11 lipca 1934 roku. W dzieciństwie doświadczył biedy i wojennego okrucieństwa. Początkowo planował zostać lekarzem. Rozpoczął nawet studia medyczne, ale po trzech latach przerwał je, by odbyć służbę wojskową. To zdecydowało o całej jego przyszłości, gdyż ze względu na swoje medyczne wykształcenie został oddelegowany do szpitala wojskowego w Weronie. Tam miał okazję oglądać pokazy modowe i szybko odkrył, że to jest jego prawdziwą pasją.
Po ukończeniu służby wojskowej zaczął pracę w La Rinascente, gdzie był sprzedawcą oraz odpowiadał za wystawy w oknach. Tak zwrócił na siebie uwagę słynnego kreatora Nino Cerrutiego, dla którego zaczął pracować w połowie lat 60.
Dokładne przyczyny śmierci Armaniego nie zostały podane. O problemach zdrowotnych kreatora mody mówiło się od kilku miesięcy, kiedy przez chwilę był w szpitalu, a potem przestał pojawiać się publicznie.