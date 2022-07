Zdjęcia do kontynuacji "Justified" wstrzymane po strzałach w pobliżu planu

Co się wydarzyło na planie "Justified: City Primeval"?

Co wiemy o "Justified: City Primeval"?

O czym opowiadał serial "Justified"?

Prace na planie serialu " Justified: City Primeval " zostały wstrzymane po tym, jak dwa samochody, których pasażerowie byli zaangażowani w strzelaninę, sforsowały barierki oddzielające teren produkcji. Nikomu nic się nie stało.Do wydarzenia doszło w środową noc niedaleko chicagowskiego Douglass Park – zaledwie dzień po tym, gdy na planie realizowanego w Nowym Jorku serialu " Prawo i porządek: Przestępczość zorganizowana " został zabity członek ekipy. Na miejscu był obecny Timothy Olyphant , który wrócił do roli szeryfa Raylana Givensa. Według niepotwierdzonych informacji aktor miał osłonić pracującą przy produkcji asystentkę przed strzałami. Na terenie produkcji znaleziono łuski. Zdjęcia prawdopodobnie zostaną wznowione po weekendzie. Justified: City Primeval " to adaptacja powieści Elmore'a Leonarda "City Primeval: High Noon in Detroit". Autorami scenariusza są Dave Andron Michael Dinner , którzy pracowali przy oryginalnej produkcji.Osiem lat po opuszczeniu Kentucky Raylan Givens mieszka w Miami, gdzie stara się łączyć pracę szeryfa federalnego z opieką nad 14-letnią córką. Przypadek zmusza go do powrotu do Detroit. Ścieżki bohatera skrzyżują się z Clementem Mansellem znanym także jako "Dzikus z Oklahomy" (The Oklahoma Wildman). Brutalny socjopata już raz wyślizgnął się śledczym z rąk i zamierza zrobić to ponownie. Jego prawniczka Carolyn Wilder bez względu na okoliczności planuje bronić swojego klienta. Kobieta prowadzi jednak własną grę.Głównym bohaterem " Justified: Bez przebaczenia " jest Raylan Givens ( Timothy Olyphant ) – współczesny szeryf stojący na straży prawa. Stosuje on metody, które wystawiają go zarówno na ataki ze strony przestępców, jak i konflikty z przełożonymi. Givens to twardy, elokwentny dżentelmenem, który całkowicie poświęca się pracy. Jednak pod tą fasadą kryje się wściekły mężczyzna, dorastający w Kentucky, syn człowieka wyjętego spod prawa, który wie więcej o tym, kim nie chce być, niż o tym, kim jest.