Szokował Cannes 13-minutową niesymulowaną sceną seksu oralnego. Dołączy do konkursu?

Abdellatif Kechiche ukończył trylogię "Mektoub. Moja miłość"

Zwiastun filmu "Mektoub My Love: Intermezzo"

Jak donosi strona World of Reel, już po ogłoszeniu programu Cannes 2024 odbył się pokaz dla selekcjonerów filmu. Podobno pokaz udał się, a film został dobrze przyjęty przez szefa festiwalu Thierry'ego Fremaux. A to otwiera przed nim drogę do dołączenia do konkursu o Złotą Palmę. Kechiche jest jednak postacią, która budzi kontrowersje. Wobec niego padały różne oskarżenia, w tym o przemoc wobec aktorów. Drugi film trylogii -- miał premierę na festiwalu w Cannes w 2019 roku. Jego pokaz wywołał szok wśród zebranej widowni. Reżyserowi dostało się m.in. za zbyt dosadną scenę niesymulowanego seksu oralnego. W mediach pojawiły się oskarżenia, że reżyser naciskał na to, by aktorzy konsumowali alkohol i dokończyli scenę, choć Ophélie Bau Roméo de Lacour opierali się. Bau , choć była w Cannes na premierze, to z pokazu wyszła i nie uczestniczyła w konferencji prasowej.Złe przyjęcie filmu sprawiło, żepraktycznie nigdzienie trafiło do dystrybucji. Nie pomogły też problemy finansowe firmy producenckiej Kechiche'a. To one sprawił też, że dopiero teraz możliwa jest premiera filmu, choć zdjęcia do niego skończył w 2019 roku.to historia Amina, który miał zostać lekarzem, ale marzy o byciu filmowcem. Zakochuje się w Ophélie, która jest narzeczoną innego mężczyzny i jednocześnie wdała się w romans z kuzynem Amina Tonym.