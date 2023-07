Zmarł Emile Morel - Dyrektor Kreatywny "Beyond Good and Evil 2"

Ogłoszenie to zostało pierwotnie zauważone przez IGN w serwisie LinkedIn, gdzie dwie osoby, które pracowały z Morelem, złożyły mu hołd na stronie internetowej.", napisał na LinkedIn były kolega Morela, M. Gabrielle Shrager. "". Emile Morel rozpoczął pracę w Ubisofcie w czerwcu 2009 roku. Morel był zaangażowany w prace nad " Rayman Legends ", gdzie pełnił funkcję starszego projektanta gry. Morel już wcześniej był zaangażowany w " Beyond Good and Evil 2 ", początkowo jako Zastępca Dyrektora Kreatywnego, a następnie objął stanowisko dyrektora kreatywnego przy tej produkcji po odejściu Jean-Marca Geffroya. Beyond Good and Evil 2 " zostało pierwotnie zaprezentowane w 2017 roku na targach E3, ale Ubisoft od tamtej pory milczy w temacie prac nad tą produkcją. W lutym 2022 roku dowiedzieliśmy się, że gra nadal jest w fazie przedprodukcji, podczas gdy w sierpniu tego samego roku dowiedzieliśmy się, że Ubisoft zatrudnił Sarę Arellano na stanowisku głównego scenarzysty gry.